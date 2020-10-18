شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحليم على: خبرات لاعبى الزمالك تؤهلهم لإسقاط الرجاء فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى عبدالحليم علي، نجم الزمالك السابق، تفاؤله بقدرة لاعبي الفريق ‏الأبيض على تحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهة الرجاء البيضاوي ‏المغربي، في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، وأضاف عبدالحليم علي في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه ‏أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:الزمالك يمتلك خبرات كبيرة تعينه ‏على تحقيق نتيجة إيجابية في موقعة الرجاء".‏

وواصل:"المباراة صعبة ونواجه فريق قوي يمتلك طموحات كبيرة ولديه ‏دوافع نفسية بعد التتويج بالدوري المغربي"، وشدد العندليب على أن خطف الزمالك هدفاً سيمثل ضغط كبير للفريق ‏المغربي.‏

وأكمل:" أرى أن حسم البطاقة سيكون مع صافرة نهاية لقاء العودة في ‏القاهرة، ولن تُحسم في لقاء الذهاب"، وأنهى تصريحاته مؤكداً أن فوز الأهلي على الوداد لن يكون له علاقة ‏بأي دوافع نفسية لفريق الرجاء في مباراة الزمالك.‏

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بينما رشح حمادة عبداللطيف، نجم الزمالك السابق، اللاعب أحمد سيد زيزو ‏لشغل مركز لاعب الارتكاز الثاني في مباراة الفريق الأبيض أمام الرجاء ‏المغربي وتعويض غياب فرجاني ساسي للإصابة، وقال عبداللطيف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد ‏جمال على شاشة قناة الزمالك:"أفضل أن يلعب زيزو ليكون بديلاً ‏لساسي، أو إسلام جابر في حالة التفكير من قبل باتشيكو في الدفع بزيزو ‏كجناح أيمن على حساب محمد اوناجم".‏

وشدد "الحاوي" على ضرورة الاستمرار في طريقة اللعب 4-2-3-1 مع ‏ترك الاستحوذا للرجاء واللعب من ورائه في المرتدات.‏

كما توقع حمادة عبداللطيف، أن يسجل يوسف أوباما، ‏صانع ألعاب الفريق الأبيض في شباك الرجاء المغربي، مضيفا:"يجب تغذية مصطفى محمد بالكرات العرضية، كونها رأس ماله ‏الحقيقي".‏

وواصل:"هناك لاعبين مهاريين يحسمون المواجهات الكبرى على ‏المستوى العالمي وبن شرقي يمثل هذه النسخة في الزمالك بشخصيته ‏ومهارته التي تظهر في الأوقات الحاسمة".‏