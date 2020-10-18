شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحليم على: خبرات لاعبى الزمالك تؤهلهم لإسقاط الرجاء فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى عبدالحليم علي، نجم الزمالك السابق، تفاؤله بقدرة لاعبي الفريق الأبيض على تحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي، في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، وأضاف عبدالحليم علي في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:الزمالك يمتلك خبرات كبيرة تعينه على تحقيق نتيجة إيجابية في موقعة الرجاء".
وواصل:"المباراة صعبة ونواجه فريق قوي يمتلك طموحات كبيرة ولديه دوافع نفسية بعد التتويج بالدوري المغربي"، وشدد العندليب على أن خطف الزمالك هدفاً سيمثل ضغط كبير للفريق المغربي.
وأكمل:" أرى أن حسم البطاقة سيكون مع صافرة نهاية لقاء العودة في القاهرة، ولن تُحسم في لقاء الذهاب"، وأنهى تصريحاته مؤكداً أن فوز الأهلي على الوداد لن يكون له علاقة بأي دوافع نفسية لفريق الرجاء في مباراة الزمالك.
بينما رشح حمادة عبداللطيف، نجم الزمالك السابق، اللاعب أحمد سيد زيزو لشغل مركز لاعب الارتكاز الثاني في مباراة الفريق الأبيض أمام الرجاء المغربي وتعويض غياب فرجاني ساسي للإصابة، وقال عبداللطيف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:"أفضل أن يلعب زيزو ليكون بديلاً لساسي، أو إسلام جابر في حالة التفكير من قبل باتشيكو في الدفع بزيزو كجناح أيمن على حساب محمد اوناجم".
وشدد "الحاوي" على ضرورة الاستمرار في طريقة اللعب 4-2-3-1 مع ترك الاستحوذا للرجاء واللعب من ورائه في المرتدات.
كما توقع حمادة عبداللطيف، أن يسجل يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق الأبيض في شباك الرجاء المغربي، مضيفا:"يجب تغذية مصطفى محمد بالكرات العرضية، كونها رأس ماله الحقيقي".
وواصل:"هناك لاعبين مهاريين يحسمون المواجهات الكبرى على المستوى العالمي وبن شرقي يمثل هذه النسخة في الزمالك بشخصيته ومهارته التي تظهر في الأوقات الحاسمة".
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