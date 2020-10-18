محمد الشناوى.. قفاز الأهلى الذهبى ورجل المهام الصعبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لازال محمد الشناوي نجم حراسة النادي الأهلي محتفظاً بمكانته كأهم عناصر الفريق الأحمر وأحد أهم أسباب الانتصارات التي حققها الأهلي سواء على المستوى المحلي او القاري وأخرها الفوز على الوداد بثنائية نظيفة بالمغرب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، وهو ما ظهر في دوره البارز في حسم فريقه لبطولة الدوري العام قبل 7 جولات من النهاية، وتظهر الارقام التالية اكتساح الشناوي لجميع الارقام ويعد ابرزها : -تصدى محمد الشناوي لـ4 ضربات جزاء في اخر 7 مباريات -حقق الشناوي هذا الموسم 24 كلين شيت ليكسر رقم شريف اكرامي القياسي Advertisements -لعب الشناوي في شهر سبتمبر 7 مباريات لم تهتز شباكه ولا مرة -لعب الشناوي هذا الموسم في كل المسابقات 41 مباراة حافظ علي نظافة شباكه في 30 مباراة -صنع محمد الشناوي هدفا للأهلي في شباك الجونة -استقبل الشناوي هذا الموسم 13 هدف فقط

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