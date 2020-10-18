شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة أغلى 10 لاعبين فى نصف النهائى الأفريقى.. ساسى رقم 1 والشناوى الوصيف.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد ”الخليج 365” قائمة بأغلى 10 لاعبين فى الفرق الأربعة المتواجدة فى نصف النهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا، وهى الأهلى والزمالك من مصر، والوداد والرجاء من المغرب، كالتالى:

التونسى فرجانى ساسى نجم الزمالك 2 مليون يورو محمد الشناوى نجم الأهلى 1.7 مليون يورو التونسى على معلول نجم الأهلى 1.4 مليون يورو Advertisements طارق حامد نجم الزمالك 1.2 مليون يورو المغربى أحمد رضا نجم الوداد 1.2 مليون يورو النيجيرى جونيور أجاى نجم الأهلى 1.2 مليون يورو محمود كهربا نجم الأهلى 1.2 مليون يورو عمرو السولية نجم الأهلى 1.2 مليون يورو حسين الشحات نجم الأهلى 1.2 مليون يورو المغربى بدر بانون نجم الرجاء 1.1 مليون يورو

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