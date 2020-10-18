شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى قاهر الوداد فى المغرب.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق الأهلى فوزاً هاماً على الوداد المغربى بهدفين نظيفين، فى ذهاب الدور قبل النهائى لدورى رابطة الأبطال، وقدم المارد الأحمر عرضاً جيداً أمام بطل المغرب بملعب الأخير، وحرص محمود الخطيب رئيس الأهلى ورئيس البعثة على ‏تهنئة اللاعبين والجهاز الفنى عقب الفوز المستحق على الوداد، وأشاد رئيس الأهلى بالأداء الرجولى للاعبين، والانضباط الفنى والسلوكى، ‏والروح العالية، والعرض المتميز الذى قدمه الفريق على مدار 90 دقيقة، كان الأفضل فيها ‏من كافة الوجوه.‏

وأكد الكابتن محمود الخطيب ثقته الكبيرة فى قدرة كافة عناصر منظومة الفريق على استكمال ‏المشوار فى لقاء العودة، والتأهل للمباراة النهائية، وإحراز اللقب لإسعاد جماهير الأهلى التى ‏تستحق الكثير.‏ وشدد على أن لاعبى الأهلى عليهم مسئولية كبيرة، ويدركون أن الجولة لم تحسم بعد، وهناك ‏مباراة الإياب، ولا بد من التركيز والاستعداد الجيد، لحسم تذكرة التأهل للنهائى الأفريقي.‏