شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ بعد فوز الأهلى على الوداد: التصميم والأداء والالتزام السر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، عن سعادته بالفوز المهم الذى حققه الفريق الأحمر على نظيره الوداد البيضاوى المغربى، بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء السبت، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائى فى دورى أبطال أفريقيا، وقال عبد الحفيظ فى تصريحات لقناة الأهلى: مباراة ثقيلة ومهمة، قطعنا نصف المشوار ولم ننته بعد، لم نحسم بطاقة التأهل بشكل نهائى والحسم سيكون فى القاهرة، التصميم والأداء والالتزام كانو سر الفوز، و(مش عايزين نفترى فى الكورة) كرة القدم لا تتضمن هذا الأمر، نفرح اليوم ولكن من بعد عودتنا نخطط للقاء العودة".

ووضع فريق الأهلى قدماً فى نهائى دورى أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً هاماً على الوداد المغربى بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء السبت، بإستاد محمد الخامس بالمغرب فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

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سجل ثنائية الأهلى قفشة وعلى معلول وبذلك إقترب المارد الأحمر من التأهل لنهائى أفريقيا لكن الحسم سيكون فى إستاد القاهرة الجمعة المقبل عندما تقام مباراة العودة بين بطلا مصر والمغرب.

وخاض الأهلى مباراة اليوم بتشكيل، مكوّن من: محمد الشناوى، محمد هانى وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلى معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدى أفشة وجونيور أجايى ومروان محسن.

فيما ضم تشكيل الوداد التى أعلنها الأرجنتينى ميجيل جاموندى المدير الفنى الفريق، كلاً من : رضا التكناوتى وعبد اللطيف نصير - يحيى عطية الله- إبراهيم نجم الدين - يحيى جبران - إبراهيم النقاش- وليد الكرتي- أيمن الحسونى وبديع أووك- إسماعيل الحداد – جباجبو.