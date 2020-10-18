محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم السبت 17 أكتوبر 2020.
مرتضى منصور يبعث برسالة للاعبي الزمالك قبل مواجهة الرجاء.. ويعدهم بمكافأة
برشلونة يرفض الارتقاء لصدارة الليجا بالسقوط أمام خيتافي
موسيماني: كنت سأصبح أكثر سعادة أمام الوداد في هذه الحالة
عبدالحفيظ: "إياب الوداد" ستكون أكثر صعوبة.. ويجب علينا احترامهم
كوكا يسجل هدفًا في فوز أولمبياكوس على أتروميتوس برباعية في الدوري اليوناني
الاكتفاء بثنائية.. الأهلي يضع قدمًا في نهائي أفريقيا بضرب الوداد
بالفيديو.. وردة يسجل ويتسبب في ركلة جزاء والـ"VAR" يلغي هدفًا في فوز فولوس
مانشستر سيتي يهزم أرسنال بصعوبة أمام أعين النني
رسميا.. مصر تستعد للأولمبياد بمواجهة البرازيل
كلوب: لست في حالة مزاجية تسمح بالحديث عن إبداع صلاح ولا هو يريد ذلك
باتشيكو: اللاعبون يشعرون بالإجهاد.. وسنحسم التأهل في مباراة العودة
الهدف 100.. صلاح يسجل في إيفرتون ويقتحم صراع الهدافين (فيديو)
تعادل مُثير بين ليفربول وإيفرتون.. صلاح يُسجل و"الفار" يتدخل
كانت هذه تفاصيل خبر ملف السبت.. الأهلي يضع قدمًا في النهائي.. الهدف 100 لصلاح.. ورسالة مرتضى للاعبي الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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