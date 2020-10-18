طاهر محمد: أرتديت قميص الأهلي كمشجع والأن أمامي مسؤولية كلاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قال طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون المنتقل إلى صفوف الأهلي، إنه حسم قرار الانتقال إلى القلعة الحمراء بعد التفاوض بين الطرفين للمرة الثالثة.

وأضاف طاهر في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون تايم سبورتس، أنه كان يود الانتقال إلى أندية أحد دوريي إسبانيا أو إيطاليا.

وأوضح، أنه في وقت سابق كان يرغب في خوض تحربه الاحتراف بالدوري الإسباني أو الإيطالي، لكن الأمور لا تقاس بهذه الطريقة، يجب أن يتم الأمر خطوة بخطوة.

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وأشار إلى ان أمير توفيق -مدير التعاقدات بالأهلي- تحدث معه بشأن الانتقال للأهلي وكان وقتها يرى أنها فرصة جيدة له، لافتا أنه من أسرة أهلاوية بالكامل.

وأكد أن الأهلي فاوضه مرتا، وفي المرة الثالثة لا يفكر ووافق على الفور واعتبر أن هذا هو الوقت المناسب.

وأتم:" قميص الأهلي مسؤولية كبيرة، أرتديت قميصه أكثر من مرة وأنا مشجع، وسبق أن ذهبت إلى أحد تدريبات المقاولون من قبل به، وهذه الحادثة كان لها قصة طويلة".