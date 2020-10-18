مرتضى منصور يبعث برسالة للاعبي الزمالك قبل مواجهة الرجاء.. ويعدهم بمكافأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حرص مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على إجراء اتصالا هاتفيًا بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك خلال اجتماعهم في مقر فندق الإقامة بالمغرب قبل مواجهة الفريق المرتقبة أمام الرجاء المغربي بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأجرى رئيس الزمالك مكالمته مع لاعبي الفريق في حضور اسماعيل يوسف عضو المجلس،القائم بأعمال امين الصندوق ورئيس البعثة في المغرب وبحضور امير مرتضي المشرف العام علي الفريق، طالبهم خلاله بالتسلح بالروح القتالية خلال مباراتهم امام الرجاء المغربي.

وجاء حديث مرتضى منصور خلال مكبر الصوت للاعبين مؤكدا ثقته فيهم علي تخطي عقبة الرجاء في مواجهة الأحد أمام الرجاء.

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وأشار رئيس نادي الزمالك إلى أن مجلس الإدارة يقف بكل قوة خلف اللاعبين والجهاز الفني لتحقيق حلم ملايين الجماهير الزملكاوية.

وشدد مرتضى منصور علي انه يجهز مفاجأة سارة للاعبين في حالة الفوز .

ويواجه الزمالك فريق الرجاء المغربي مساء الأحد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.