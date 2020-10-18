البدري: لا يوجد لاعب أساسي مع منتخب مصر.. والنني مرشح للتواجد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، أن المرحلة المقبلة سيركز على تحقيق نتائج ايجابية، والعمل على الشكل الجمالي للفريق سيكون بعد ذلك.
وقال البدري في تصريحات تلفزيونية عقب اجتماعه مع وزير الرياضة أشرف صبحي، إن النتائج الايجابية مهمة جدا خلال المرحلة القادمة لمنتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا.
وأضاف، أن منتخب مصر يواجه ظروفا صعبة في الفترة الحالية، من بينها أن كأس مصر لم ينته بعد وأيضا هناك 3 فرق تشارك في البطولات الأفريقية.
وأوضح، أن محمد النني لاعب منتخب مصر المحترف في ارسنال الإنجليزي كان متواجد مع المنتخب في وقت سابق، ولا توجد نيه لاستبعادة.
وأشار إلى أن لا يوجد لاعب يضمن التواجد بشكل اساسي دائما مع منتخب مصر.
وأتم المدير الفني لمنتخب مصر:" محمد النني مرشح للتواجد في القائمة المقبلة لمنتخب مصر، ولا يوجد لدي لاعب أساسي في المنتخب".
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