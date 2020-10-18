مختار مختار لمصراوي: اتفقت مع الانتاج الحربي على تجديد عقدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد مختار مختار المدير الفني لنادي الانتاج الحربي أنه اتفق على تجديد تعاقده مع الفريق وسيكون خلال أيام.
وأشار مختار في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن عقده ينتهي بنهاية الموسم واستقر على البقاء مع الانتاج الحربي في الموسم المقبل.
وأضاف أن تجديد العقود سيكون خلال ايام بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة الجديدة المتعلقة بالتجديد.
وتابع أن الموسم الحالي كان طويل جدا وصعب والفريق عانى كثيرا بعد كورونا خاصة وانه لم يخوض فترة اعداد قبل استئناف المسابقة.
وأتم أن القادم سيكون أفضل مع الفريق خلال الفترة المقبلة.
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