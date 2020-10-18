"نشكركم على حسن الاستضافة".. الأهلي يرد على مناوشة الوداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
رد الأهلي على مناوشة منافسه الوداد المغربي بعدما نجح المارد الأحمر في إسقاط مضيفه في الدار البيضاء بثنائية نظيفة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
كان الحساب الرسمي للوداد نشر صورة من انتصاره على الأهلي في مباراة سابقة وكتب: "مرحبا الأهلي، سعداء بلقائكم مرة أخرى هذا المساء، هنا وقفنا آخر مرة".
ليرد الحساب الرسمي للأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "لقد مررنا من هنا.. نشكركم على حسن الاستضافة".
ووضع الأهلي قدما في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بفوز ثمين خارج الأرض بثنائية محمد أفشة وعلي معلول.
ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب بين الفريقين بالعاصمة المصرية القاهرة يوم الجمعة المقبل.
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