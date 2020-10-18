مدرب الأهلي: سنواصل القتال أمام الوداد فلم نصل للنهائي بعد!

دعا المدرب المساعد في الاهلي “سامي قمصان” لاعبيه لضرورة مواصلة القتال أمام الوداد البيضاوي خلال مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الأسبوع، وعدم الاعتماد على نتيجة مباراة الذهاب، والتي شهدت فوز الشياطين الحمر بهدفين دون رد على وداد الأمة.

وجاء الهدف الأول للأهلي في الدقيقة الرابعة من صافرة بداية المباراة عن طريق استغلال مثالي لهفوة يحيى جبران من جانب محمد مجدي “أفشة”، وتكفل الظهير الدولي التونسي “علي معلول” بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 62 من ركلة جزاء احتسبت لصالح جونيور أجايي.

وقال مدرب الأهلي لوسائل الإعلام عقب انتهاء المباراة “أبارك لكل جمهور الأهلي هذا الفوز، كنا الأكثر جاهزية واستعدادًا لخوض هذه المباراة”.

وأضاف “شاهدنا الوداد بشكل دقيق على مدار الفترة الماضية، وحرصنا على المجيء إلى المغرب منذ 4 أيام بطائرة خاصة، وهذا ساعدنا على الانسجام والتأقلم، كانت عاملاً إيجابيًا بالنسبة لنا، بالاضافة إلى وجود الكابتنم محمود الخطيب، الأمر الذي عزز من مسؤولية اللاعبين ومنحنا ثقة كبيرة، هذه مجرد خطوة فقط نحو الصعود للمباراة النهائية”.

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وأضاف “شخصية الأهلي تفرض عليه اللعب تحت أي ظروف، وقد لعبنا مباراة جيدة بتنظيم دفاعي وسنحت لنا فرص عديدة للتسجيل، ولا تزال لدينا خطوتين حتى نفوز بالبطولة، لم نتأهل بعد، نتمنى تكرار نتيجة اليوم والترشح للنهائي والتتويج بالكأس لإسعاد الجماهير”.

وعن دور مقاعد البدلاء في مسيرة الفريق، قال “على مقاعد البدلاء يجلس لاعبين مميزين مثل وليد سليمان وأحمد فتحي، روح الأهلي دائمًا حاضرة، والجميع على قدر المسئولية. سنستعد للقاء العودة أمام الوداد، وسنقاتل فيه أيضًا، نحن نسعى للمحافظة على نفس الأداء ولدينا طموح كبير لتكرار الفوز. جميع أعضاء مجلس الإدارة يدعمون اللاعبين والجهاز الفني، وأتمنى أن نتوج بالبطولة في النهاية”.

ويلعب الأهلي مع الوداد المغربي على ستاد القاهرة الدولي يوم السبت 24 أكتوبر، في لقاء الإياب.