ملخص مباراة الاهلي والوداد في دوري أبطال أفريقيا “بطل القرن يضع قدمًا في النهائي الحلم”

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص قمة مباريات اليوم بين الاهلي المصري والوداد المغربي في لقاء ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والذي شهد تفوق بطل القرن الأفريقي بنتيجة 2/صفر، ليضع قدمًا في النهائي الحلم المقرر إقامته على الأراضي المصرية مطلع شهر نوفمبر المقبل.

تقدم الأهلي مُبكرًا بهدف حمل توقيع “محمد مجدي أفشة” بعد استغلاله لهفوة فادحة من مدافع الوداد “يحيى جبران” في العمق الدفاعي، لينطلق بالكرة وينفرد بالحارس أحمد رضا التكناوتي المتقدم من مرماه، ليسدد بباطن القدم بطريقة رائعة.

ولاحت أمام البطل القياسي لدوري أبطال أفريقيا عدة فرص سانحة لقتل المباراة، وكادت الأمور تنقل رأسًا على عقب في نهاية الشوط الأول عندما أحتسبت ركلة جزاء لصالح لاعب وسط الوداد “جبابو” ضد محمد الشناوي.

لكن حارس الأهلي أنقذ الموقف بتصد رائع لركلة الجزاء التي نفذها اللاعب “بديع أووك” بتسديدة أرضية في الزاوية اليمنى عند الدقيقة 43.

وكانت مباراة الاهلي والوداد قد انطلقت في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر ، 22:00 بتوقيت السعودية، على ملعب (مركب محمد الخامس) بمدينة الدار البيضاء، ونقلت على قناة بي إن سبورتس 7 بصوت المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي، ونقلت كذلك على قناة المغرب الرياضية الأرضية بصوت المعلق الرياضي المغربي سفيان رشيدي.

وخلال الشوط الثاني، نجح الأهلي في إضافة الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء نفذها علي معلول، تحصل عليها بعد لمس من يحيى جبران لتصويبة النيجيري جونيور أجايي داخل صندوق العمليات عند الدقيقة 62.

وكان الجناح الدولي المصري “حسين الشحات” قد أهدر إنفرادًا صريحًا في الدقيقة 57 أمام الحارس أحمد رضا التكناوتي الذي أبدع في التصدي للكرة بغلق زوايا التسديد.

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وسعى الأهلي في هذه المباراة لتحقيق الفوز لضمان التأهل المبكر إلى النهائي، ولرد اعتباره من الهزيمة التي تعرض لها أمام الوداد قبل 3 سنوات في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 4 نوفمبر 2017، حين خسر بهدف دون رد سجله وليد الكرتي بصناعة من أشرف بنشرقي لاعب الزمالك الحالي.

بلغ الأهلي مباراة نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم على حساب صن داونز الجنوب أفريقي، بينما ترشح الوداد على حساب النجم الساحلي التونسي بعد الفوز ذهابًا 2/صفر والخسارة في الإياب 1/صفر.

الأهلي 2-0 الوداد

???? ملعب مركب محمد الخامس (الدار البيضاء)

???? دوري أبطال أفريقيا (ذهاب نصف النهائي)

انتهت

???? أهلاً بكم في مباراة القمة بين الأهلي والوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

???? يصحبكم في هذه التغطية “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365 ..

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تشكيلة الأهلي اليوم: محمد الشناوي ومحمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ومروان محسن.

محمد الشناوي ومحمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ومروان محسن. دكة الأهلي اليوم: علي لطفي وأحمد فتحي وحمدي فتحي وجيرالدو وأليو بادجي ووليد سليمان وأحمد الشيخ.

علي لطفي وأحمد فتحي وحمدي فتحي وجيرالدو وأليو بادجي ووليد سليمان وأحمد الشيخ. فيما استبعد الجهاز الفني كلا من: مصطفى شوبير – محمود وحيد – صالح جمعة – محمود عبد المنعم “كهربا”.

تشكيلة الوداد اليوم: محمد رضا التكناوتي وعبد اللطيف نصير ومحمد نجم الدين وإبراهيم النقاش ويحيى عطية الله ويحيى جبران ووليد الكارتي ؛ أيمن الحسوني وإسماعيل الحداد وبديع أوك وغبابو جونيور.

محمد رضا التكناوتي وعبد اللطيف نصير ومحمد نجم الدين وإبراهيم النقاش ويحيى عطية الله ويحيى جبران ووليد الكارتي ؛ أيمن الحسوني وإسماعيل الحداد وبديع أوك وغبابو جونيور. يدير هذه المباراة الحكم جاني سيكازوي

الشوط الأول

1″ ???? صافرة بداية المباراة..

3″ الأهلي الطرف الأفضل والأكثر قوة في عملية افتكاك الكرة بشكل صحيح بوسط الملعب

4″ ⚽️ جووووووووووووووووووووووووووووووووول..هدف مُبكر للأهلي عن طريق محمد مجدي أفشة..بعد استغلال هفوة لا تغتفر من يحيى جبران..

10″ الوداد يضغط .. والأهل ينتظر الفرصة المناسبة لعمل هجمة مضادة سريعة بقيادة حسين الشحات وأفشة

15″ الوداد يضغط لتعديل النتيجة، أكثر من محاولة لا تكتمل على حدود منطقة جزاء الأهلي.

19″ ???? لاعب الأهلي آليو ديانج يحصل على بطاقة صفراء..

20″ اللعب انحصر في وسط الملعب بين لاعبي الفريقين .. مع تحسن ملحوظ في مستوى الأهلي

21″ ???? بطاقة صفراء للاعب وسط الوداد “يحيى عطية الله”

25″ بوووووووووووووووووم…تصويبة صاروخية من 30 ياردة لمهاجم الأهلي “مروان محسن” تعبر فوق العارضة بياردتين تقريبًا…

25″ كانت تصويبة قوية ومركزة ومفاجئة للحارس رضا التكناوتي الذي طار عليها لتأمينها..

26″ الأهلي وصل استحواذه خلال الدقائق الأخيرة لـ 57٪ مقابل 43٪ للوداد..

31″ لاعب وسط الوداد غبابو جونيور يصوب كرة ضعيفة من على خط الـ 18 .. تذهب زاحفة سهلة في يد محمد الشناوي.

41″ أوووووووووووووووووه…محمد الشناوي يرتكب هفوة فادحة مع “جبابو جونيور” ليسقطه داخل منطقة الجزاء، والحكم سيكازوي يطلق صافرته معلنًا ركلة جزاء!

42″ الحكم يتشاور مع غرفة تقنية الفار ويذهب بنفسه لرؤية اللعبة ..

43″ الحكم يتخذ قراره باحتساب ركلة جزاء..

43″ ???? الشناااااااااااااااااااوي.. حارس الأهلي محمد الشناوي يصحح الهفوة ويتصدى لتصويبة بديع أوك.

44″ في الإعادة..تصويبة بديع أوك كانت أرضية وضعيفة ومكشوفة، لكن يحسب للشناوي أنه لم يأخذ زاوية وانتظر حتى تسديد بديع أوك..

44″ الكرة ارتدت إلى بديع أوك لكنه لم يستطيع متابعتها بشكل صحيح بسبب تدخل المدافع ياسر إبراهيم الذي أعاد الكرة بانزلاقة إلى محمد الشناوي.

45″ الحكم يضيف 3 دقائق كوقت بدل من ضائع

48″ الأهلي ينجح في انهاء الشوط بهدف لصالحه

الشوط الثاني

45″ ???? الأهلي يقوم بأول تغيير في المباراة بنزول حمدي فتحي بدلاً من آليو ديانج في خط الوسط..

45″ ???? نزول بدر جدارين في تشكيلة الوداد بدلاً من يحيى عطية الله

46″ ???? صافرة بداية الشوط الثاني بين الاهلي والوداد على ملعب الاخير ..

57″ أووووووووووووووه…حسين الشحات يهدر إنفرادًا صريحًا بحارس الوداد رضا التكناوتي.. حصل على تمريرة في العمق الدفاعي وسدد بشكل سيء سهلة في جسد الحارس..

60″ أوووووووووووووووه…أجايي يخترق ويراوغ ويصوب ليتصدى جبران للتسديدة باليد، ويتسبب في ركلة جزاء صحيحة.

60″ ???? بطاقة صفراء لمدافع الوداد يحيى جبران..

62″ ⚽️ جووووووووووووووووووووووووووول…علي معلول يسجل الهدف الثاني للأهلي من ركلة جزاء بعد تصويبة بباطن القدم اليسرى على يمين الحارس الذي طار لليسار .. يبدو أنه لم يتعلم من الشناوي!!

61″ الأهلي لأول مرة يسجل ثنائية في الدار البيضاء، مستغلاً غياب الجمهور ..