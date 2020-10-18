يقدم لكم موقع الخليج 365 أهداف قمة مباريات اليوم بين الاهلي المصري والوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي شهدت فوز الأهلي بهدفين دون رد على ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء، ليضع قدمًا في النهائي المنتظر مطلع نوفمبر المقبل.

انطلقت مباراة الاهلي والوداد في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر ، 22:00 بتوقيت السعودية، على ملعب (مركب محمد الخامس) بمدينة الدار البيضاء.

ونقلت المباراة على قناة بي إن سبورتس 7 بصوت المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي، ونقلت كذلك على قناة المغرب الرياضية الأرضية بصوت المعلق الرياضي المغربي سفيان رشيدي.

Advertisements

تواجه الفريقان لآخر مرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 4 نوفمبر 2017، وخسر الأهلي بهدف دون رد سجله وليد الكرتي بصناعة من أشرف بنشرقي لاعب الزمالك الحالي.

وسجل الأهلي هدفًا مُبكرًا فى الدقيقة الرابعة عن طريق محمد مجدي أفشة في مباراة اليوم، بعد استغلال هفوة لا تغتفر من يحيى جبران في العمق الدفاعي للوداد، وعاد نفس اللاعب “جبران” ليُخطيء خلال الشوط الثاني، بالتسبب في ركلة جزاء حين تصدى لتصويبة جونيور أجايي لينفذها علي معلول بنجاح.

إليكم فيديو أهداف مباراة الاهلي والوداد فى دوري أبطال أفريقيا

هدف تقدم الاهلي “افشه”