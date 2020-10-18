ملخص مباراة برشلونة وخيتافي فى الدوري الاسباني “بروفة مُخيبة قبل الكلاسيكو”

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الاسباني بإحدي مباريات اليوم السبت 17 أكتوبر 2020، ضمن منافسات الجولة السادسة، والتي شهدت فوز مفاجيء لخيتافي بهدف دون رد إثر ركلة جزاء أحتسبت مطلع الشوط الثاني من اللقاء الذي يسبق الكلاسيكو بأسبوع واحد.

وفشل برشلونة في تقديم الأداء المنتظر منه أمام خيتافي عندما إلتقاه في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب “كولسيوم الفونسو بيريز”.

ولم يهدد البرسا المرمى بأكثر من 3 فرص على مدار الشوطين، أما خصمه فقد ذهب بأكثر من فرصة محققة للتسجيل حتى الدقائق الأخيرة من المباراة.

وتجمد برشلونة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل، ولا تزال لدى الفريق مباراتين مؤجلتين.

وسيحتاج برشلونة للفوز على ريال مدريد في الكلاسيكو مطلع الأسبوع المقبل لتفادي الخروج المُبكر من المنافسة على لقب الليجا.

أما خيتافي فقد تقدم إلى المركز الثاني برصيد 10 نقاط من خمس مباريات، ليحافظ على سلسلة نتائجه الرائعة منذ بداية الموسم، حيث فاز 1-0 على أوساسونا، وتعادل 0-0 مع ألافيس ثم فاز علي ريال بيتيس بثلاثية نظيفه في نهاية سبتمبر الماضي.

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وكانت النتيجة السلبية الوحيدة التي تعرض لها فريق المدرب جوزيه بوردالاس أمام ريال سوسيداد بثلاثة أهداف دون رد على أرضه قبل فترة التوقف الدولية.

يذكر ان آخر لقاء جمع بين الفريقين فى الدوري الاسباني، شهد فوز برشلونة 2-1، على ارضية ملعب كامب نو، سجل للبلوجرانا أنطونيو جريزمان وسيرجي روبيرتو، وسجل هدف خيتافي “انجل لويس رودريجز”.

برشلونة 0-1 خيتافي

ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز (خيتافي)

الدوري الاسباني (الجولة 6)

انتهت

أهلاً بكم في هذا البث المباشر للقاء البرسا وخيتافي

تشكيلة برشلونة اليوم : نيتو – بيكيه – لينجليه – ديست – سيرجي روبرتو – بوسكيتس – فرينكي دي يونج – أنطوان جريزمان – عثمان ديمبيلي – بيدري – ليونيل ميسي.

: نيتو – بيكيه – لينجليه – ديست – سيرجي روبرتو – بوسكيتس – فرينكي دي يونج – أنطوان جريزمان – عثمان ديمبيلي – بيدري – ليونيل ميسي. تشكيلة خيتافي اليوم : سوريا – كاباكو – داكونام – سواريز – أوليفيرا ميرامونتيس – كوكو – آرامباري – ماكسيموفيتش – نيوم – ماتا – كوتشو.

: سوريا – كاباكو – داكونام – سواريز – أوليفيرا ميرامونتيس – كوكو – آرامباري – ماكسيموفيتش – نيوم – ماتا – كوتشو. الشوط الأول

1″ صافرة بداية اللقاء..

18″ أول فرصة في المباراة للاعب نيمانيا ماكسيموفيتش بعد أن قام بعملية ثنائية مع أحد زملاذه، لكنه قام بالتصويب في منتصف المرمى سهلة في يد الحارس نيتو.

20″ ميسي يرد على محاولة خيتافي بتصويبة قوية جوار القائم الأيسر بقليل.

27″ ???? مهاجم خيتافي خايمي ماتا يتحصل على بطاقة صفراء.

28″ ???? بطاقة صفراء جديدة لخيتافي من نصيب إريك كاباكو.

30″ أوووووووووووه…مدافع برشلونة لينجليه كاد يسجل الهدف الافتتاحي بتسديدة من داخل منطقة الستة ياردات بعد ركلة حرة مباشرة، وضعها على الجهة اليسرى لكن الحارس دافيد سوريا أنقذ الموقف بشكل خيالي..

31″ انطلاقة سريعة من أنطوان جريزمان ، اقتحم بفضلها منطقة جزاء خيتافي قبل أن يصوب كرة قوية فوق العارضة بقليل ..

40″ استحواذ برشلونة يصل لـ 72٪ !!

40″ بطاقة صفراء للاعب خيتافي “آلان نيوم”..

41″ بطاقة صفراء لظهير برشلونة سيرجي روبرتو.

42″ فرصة تضيع من ليونيل ميسي بعد تسديد رائع لركلة حرة مباشرة.. الحارس دافيد سوريا تصدى للكرة ببراعة كبيرة..

45″ صافرة نهاية الشوط بالتعادل.

الشوط الثاني

صافرة بداية الشوط الثاني

54″ ركلة جزاء تحتسب ضد فرينكي دي يونج

57″ ⚽️ جوووووووووووووووووول…ماتا يسجل الهدف الأول لخيتافي من ركلة جزاء

62″ ???? تغييران في نفس الوقت لبرشلونة بنزول فيليب كوتينيو وأنسو فاتي بدلاً من بيدري وعثمان ديمبيلي..

71″ خايمي ماتا يترك مكانه للاعب التركي إنيس أونال.

73″ ???? بطاقة صفراء للاعب خيتافي “الان نيوم”..

79″ ???? أووووووووووه…تصويبة قوية من كوكو بالقرب من منطقة جزاء برشلونة بعد انطلاقة سريعة، لكن التسديدة ذهبت في منتصف المرمى، لينقذها نيتو ببراعة.

80″ ???? تغيير جديد في برشلونة.. كومان يسحب أنتوان جريزمان لإشراك البرتغالي الواعد ترينكاو..

80″ ???? تغيير جديد في البرسا بنزول برايثوايت بدلاً من فرينكي دي يونج.

85″ رووووعة…كوتشو يصنع فرصة رائعة لنفسه ثم يصوب بكل ما لديه من قوة لتمر الكرة من فوق العارضة بقليل..

87″ ???? تغيير في صفوف برشلونة بمشاركة الشاب “ريكي بويج” بدلاً من سيرجي روبيرتو.

89″ ???? أوووووووووه..كوتشو من جديد يراوغ ويسدد كرة جميلة تمر من فوق العارضة بقليل..

90″ لا وجود على المستوى الهجومي للبرسا خلال الشوط الثاني..

90″ الحكم يضيف 6 دقائق كوقت بدل من ضائع..

94″ ???? مييييييييييسي!! الأرجنتيني كاد ينجح في تسجيل هدف التعديل بعد استغلال مثالي منه لكرة فشل الدفاع في تشتيتها، لكن تسديدته تمر جوار القائم الأيمن بقليل..

97″ ???? تصويبة خطيرة من ركلة حرة مباشرة نفذها ديفيد تيمور مرت جوار القائم الأيمن بقليل…يا لها من فرصة محققة لاحتفال خيتافي بالهدف الثاني..

98″ ???? برشلونة استسلم للأمر الواقع وسيخسر هو الآخر بنفس النتيجة التي خسر بها ريال مدريد أمام قاديش قبل أسبوع واحد من الكلاسيكو..

98″ ???? صافرة نهاية اللقاء بفوز خيتافي 1/صفر.. خدمة جليلة وقيمة لأندية غرناطة وبيتيس وأتلتيكو مدريد وريال سوسيداد وفياريال.

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