كابوس إصابة فان دايك يدق الرعب في نفس كلوب

إعترف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول بأن إصابة مدافعه الهولندي الدولي فيرجيل فان دايك “سيئة”. وتعرض فان دايك لإصابة قوية عقب اصطدامه بجوردان بيكفورد حارس إيفرتون خلال المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما. ولم يتمكن فان دايك من استكمال المباراة وخضع لفحوص طبية رفقة زميله الإسباني تياجو ألكانتارا الذي تعرض لإصابة في الركبة. Advertisements ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم السبت عن كلوب قوله “فيرجيل خاض عدداً كبيراً من المباريات وهو يعاني من الآلم، لكن لم يستطع إكمال مباراة اليوم، الأمر لا يبدو جيداً”. أقرأ ايضًا

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