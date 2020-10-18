بيولي: الفوز بديربي ميلانو لا يُغير شيئًا في موسمنا

أبدى ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان سعادته بفوز الفريق على جاره إنتر ميلان 2 / 1 اليوم السبت في المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي، لكنه شدد على أن الفريق لا يزال أمامه مشوار طويل في الموسم.

وحقق ميلان اليوم الأنتصار الرابع على التوالي في الدوري لينفرد بالصدارة بفارق ثلاث نقاط أمام أتلانتا الذي خسر أمام نابولي 1 / 4 في وقت سابق اليوم.

وسجل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش هدفي ميلان في الدقيقتين 12 و16 قبل أن يرد إنتر ميلان بهدف سجله روميلو لوكاكو في الدقيقة .29

وقال بيولي عقب المباراة :”نتيجة اليوم لا تغير شيئا في موسمنا، لكننا سعداء. كنا أذكياء بالبقاء في أجواء المنافسة رغم المعاناة، لكن لا يزال أمامنا طريق طويل.”

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وأضاف بيولي أن إبراهيموفيتش، الذي أنهى فترة العزل الصحي في التاسع من أكتوبر الجاري بعد إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد، عانى من الإجهاد في الدقائق الأخيرة من المباراة وطالب بتبديله.

وتابع :”لم أستمع له، وأثار هذا غضبه، وهو ما يحدث عادة عند تبديله. هو بطل في كل شيء ومساعدته للفريق من خلال شخصيته تلعب دوراً حاسمًا.”

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