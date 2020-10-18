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الاتحاد التونسي لكرة القدم يعلق نشاط فريق هلال الشابة من الدوري الممتاز

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محمد مصطفى 0 تبليغ

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أعلن الاتحاد التونسي، اليوم السبت، تعليق نشاط نادي هلال الشابة، المنافس، بالدوري الممتاز لإخلاله بقانون الإنخراط (انتساب النادي تحت لواء الاتحاد).

وذكر الاتحاد عقب إجتماعه في بيان نشره اليوم إنه قرر تعليق نشاط هلال الشابة ومنعه من المشاركة في المسابقات التي ينظمها اتحاد الكرة وهياكله بالنسبة للموسم الرياضي 2020 / 2021.

وبرر الاتحاد قراره بعدم “أكتمال ملف أنخراط هلال الشابة رغم مراسلة النادي و تذكيره في العديد من المرات”.

وكان الشابة حقق الصعود للمرة الأولى في تاريخه إلى الدوري الممتاز في 2019.

وأصدر المكتب قراره مستنداً إلى الفصول 25 و29 و31 من القوانين العامة للاتحاد.

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كما قرر الاتحاد تنظيم بطولة مصغرة  بين يومي 31 أكتوبر و8 نوفمبر، تجمع فريقي شبيبة القيروان ونادي حمام الأنف الذين غادرا الدوري الممتاز وفريقي قوافل قفصة وأولمبيك سيدي بوزيد من دوري الدرجة الثانية.

وسيحل الحاصل على المرتبة الأولى في هذه البطولة محل فريق هلال الشابة.

وسيضطر أيضًا الاتحاد إلى تنظيم مباريات فاصلة أيضًا في باقي الأقسام لسد الشغور.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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