المنتخب الأولمبي المصري يواجه البرازيل ودياً في جدة

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي المصري عن الأتفاق على مواجهة المنتخب الأولمبي البرازيلي يوم 16 نوفمبر المقبل بستاد الجوهرة بمدينة جدة السعودية.
وقال شوقي غريب في تصريحات للموقع الرسمي لإتحاد الكرة إنه يجرى الاتفاق حاليًا على إقامة مباراة أخرى للفريق خلال الرحلة نفسها يوم 13 لكن لم يتحدد طرفها الثاني بعد.
وأضاف أن هناك جدولاً وبرنامجًا لإعداد المنتخب الأولمبي المصري للمشاركة في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها بطوكيو صيف العام المقبل.
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