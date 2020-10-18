عاجل | تشكيلة الاهلي الأساسية أمام الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

أعلن المدرب الجنوب أفريقي “بيتسو موسيماني” تشكيلة الأهلي الأساسية التي ستواجه الوداد البيضاوي المغربي، في قمة مباريات اليوم السبت 17-10-2020، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت جرينيتش، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

دفع موسيماني بالحارس العائد من الإصابة “محمد الشناوي” ضمن تشكيلة الأهلي الأساسية بعد تعافيه من الضربة التي تعرض لها في آخر جولات الدوري المصري الممتاز ما ترتب عليه غيابه عن آخر مباراتين ليشارك علي لطفي بدلاً منه.

وفي خط الدفاع، يشارك في تشكيلة الأهلي الأساسية محمد هاني بدلاً من أحمد فتحي في مركز الظهير الأيمن، وبجواره أيمن أشرف وياسر إبراهيم كقلوب دفاع، ويعود التونسي علي معلول للمشاركة في الجهة اليسرى.

ويقود وسط الأهلي آليو ديانج وبجواره عمرو السولية، ويلعب ضمن تشكيلة الأهلي الأساسية في مركز الجناح الأيمن “حسين الشحات” بدلاً من جيرالدو، وبجواره محمد مجدي “افشة” في مركز صانع الألعاب، بينما يبدأ المباراة النيجيري جونيور أجايي في مركز الجناح الأيسر.

ويقود هجوم الأهلي في هذه المباراة، مروان محسن، على حساب السنغالي آليو بادجي، وهي مفاجأة كبيرة، خاصة أن كل التكهنات كانت تشير نحو مشاركة بادجي منذ بداية المباراة.

والتالي تشكيلة الأهلي الأساسية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

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خط الدفاع: محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

علي لطفي وأحمد فتحي وحمدي فتحي وجيرالدو وأليو بادجي ووليد سليمان وأحمد الشيخ.

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