بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال والعين في الدوري السعودي “رابط يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الهلال والعين ضمن مباريات اليوم في افتتاح الدوري السعودي للمحترفين موسم 2021/2020،

تنطلق مباراة الهلال والعين في تمام الساعة 18:15 بتوقيت جرينيتش، 20:15 بتوقيت مصر ، 21:15 بتوقيت السعودية ، على ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز) في أجواء مثالية لممارسة كرة القدم، حيث تصل درجة الحرارة لـ 26.

تنقل المباراة المرتقبة بين الهلال والعين في افتتاح الدوري السعودي للمحترفين على القناة السعودية الرياضية الأولى بصوت المعلق الرياضي عيسى الحربين.

وافتتحت مباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين بمواجهة بين الشباب وأبها انتهت بهدف دون رد، وتلتها مباراة بين التعاون والفيصلي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

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الهلال 1-0 العين

???? ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز)

???? الدوري السعودي للمحترفين (الجولة 1)

انتهت