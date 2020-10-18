بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال والعين في الدوري السعودي “رابط يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الهلال والعين ضمن مباريات اليوم في افتتاح الدوري السعودي للمحترفين موسم 2021/2020،
تنطلق مباراة الهلال والعين في تمام الساعة 18:15 بتوقيت جرينيتش، 20:15 بتوقيت مصر ، 21:15 بتوقيت السعودية ، على ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز) في أجواء مثالية لممارسة كرة القدم، حيث تصل درجة الحرارة لـ 26.
تنقل المباراة المرتقبة بين الهلال والعين في افتتاح الدوري السعودي للمحترفين على القناة السعودية الرياضية الأولى بصوت المعلق الرياضي عيسى الحربين.
وافتتحت مباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين بمواجهة بين الشباب وأبها انتهت بهدف دون رد، وتلتها مباراة بين التعاون والفيصلي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.
اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر مباراة الهلال والعين في الدوري السعودي “رابط يلا شوت”
الهلال 1-0 العين
???? ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز)
???? الدوري السعودي للمحترفين (الجولة 1)
انتهت
- أهلاً بكم في هذا البث المباشر للقاء الهلال والعين في الدوري السعودي
- أصحبكم في هذه التغطية “محمود ماهر” من مركز البث المباشر..
- تشكيلة الهلال اليوم: عبد الله المعيوف – علي البليهي – محمد جحفلي – أمير كردي – ياسر الشهراني – جوستافو كويلار – محمد كنو – سيباستيان جيوفينكو – هتان باهبري – أحمد أشرف – عمر خربين.
- محمد مزيد – حسن الحربي – يحيى كعبي – محمد الشريمي – سيف حسين – عمر السحيمي – الزهراني – أمادو موتاري – بيتر نوراه – سعيد القرني – محمد فؤاد.
-
الشوط الأول
- 1″ صافرة بداية المباراة..
- 5″ فرصة خطيرة في بداية المباراة لفريق العين .. لكن الكرة تعلو العارضة بقليل
- 7″ محمد كنو كاد يفعلها ويسجل الهدف الأول بعد تحويل كرة عرضية برأسية جميلة تصدى لها حارس مرمى العين ببراعة كبيرة.
- 10″ هدف ملغي للهلال بداعي التسلل.
- 30″ هدف جديد يلغى للهلال بعد مراجعة تقنية الفار
- 45″ انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.
-
الشوط الثاني
- 45″ صافرة بداية الشوط الثاني
- 50″ جووووول..هدف أول للهلال عن طريق “البلهي” بمساعدة من عمر خربين.
- 70″ تغيير في تشكيلة العين بنزول الفرشان بدلاً من الزهراني.
- 73″ ثلاث تغييرات في صفوف الهلال بنزول “جانج هيون سو ومحمد البريك وبافيتيمبي جوميز بدلاً من الجحفلي وكردي وباهبري.
- 78″ بطاقة صفراء للاعب وسط العين “نوراه”
- 81″ تغييران في صفوف العين بنزول “الشورامي وهيثم الجويني” بدلاً من فؤاد ونوراه.
- 86″ تغيير رابع للهلال بنزول “صالح الشهري” بدلاً من جيوفينكو.
- 90″ تغييران للعين بنزول “الجمعان والشمري” محل موتاري والصهيمي.
- 91″ تغيير خامس للهلال بنزول فواز بدلاً من أحمد أشرف.
- 93″ صافرة نهاية المباراة بفوز الهلال.
- أول ثلاث نقاط لحامل اللقب في مستهل المشوار.
كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال والعين في الدوري السعودي “رابط يلا شوت” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.