الأهلي المصري يسقط الوداد المغربي بعقر داره ويضع قدمًا في النهائي

فاز الأهلي المصري على مضيفه الوداد (2ـ0)، في المباراة التي جرت بملعب محمد الخامس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وسجل هدفي الأهلي محمد مجدي أفشة وعلي معلول من ركلة جزاء في الدقيقتين 4 و62.

الشوط الأول

دخل الأهلي المباراة مهاجما، وقدم إشارات قوية من البداية من رأسية ياسر إبراهيم في الدقيقة الثانية، قبل أن تأتي الدقيقة الرابعة بخبر سار للفريق المصري، عندما ارتكب يحيى جبران خطأ، استغله أفشة وانفرد بالحارس التكناوتي وسجل الهدف الأول في الدقيقة الرابعة.

وبدأ الوداد شيئا فشيئا يدخل المباراة، ويحاول التهديد، وفي الدقيقة 16 الكرة عادت لأيمن الحسوني وسددها بقوة، لكنها مرت بجوار مرمى الحارس الشناوي.

ونجح الأهلي في استعادة سيطرته على المباراة، وفي الدقيقة 23 جاء خطأ دفاعي من الوداد، لتصل الكرة للشحات من الجبهة اليمنى في مربع العمليات، ومرر كرة أرضية، لكن الحارس التكناوتي تدخل وأبعد الكرة بقدمه، وبعدها بدقيقة عاد محمد مروان وهدد من تسديدة مباغتة، حيث مرت الكرة قرب العارضة.

ومر دفاع الوداد من صعوبات كبيرة، بسبب الارتباك الواضح على لاعبي الفريق البيضاوي، الشيء الذي كان يسهل من مهمة وصول لاعبي الفريق الزائر لمرمى الحارس التكناوتي.

وفي حدود الدقيقة 30 كان الأهلي الأفضل أداءا سواء على المستوى التقني والتكتيكي أو البدني، حيث كان يتلاعب بالوداديين، ولم يستغل فترة الفراغ الكبيرة التي مر منها صاحب الأرض، بينما كان الحداد الذي بحث عن الحلول رغم مراقبة محمد هاني.

ولم تكن ردة فعل الوداد قوية رغم أنه كان متأخرا في النتيجة.

ومرة أخرى لم يستغل الأهلي هجمة مرتدة من الجهة اليمنى، عندما هيأ أجاي كرة لأفشة الذي سدد عاليا في الدقيقة 36.

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وفي المرات القليلة هدد الوداد في محاولتين من الكرتي والحداد داخل مربع العمليات.

وفي الدقيقة 39 انفراد جباجبو بالحارس الشناوي الذي ارتكب خطأ، ليعلن الحكم عن ركلة جزاء أكدها بعد اللجوء لتقنية " الفار" لكن بديع أووك ضيعها، بعد تدخل ناجح للشناوي على مرتين.

الشوط الثاني

وأخرج موسيماني مدرب الأهلي قبل انطلاق الشوط الثاني، أليو ديانج ودخل بدلا منه حمدي فتحي، وفي الدقيقة 56، انفرد الشحات بالحارس التكناوتي، بعد أن كسر مصيدة التسلل، حيث تدخل الأخير بنجاح ليضيع فرصة ذهبية لتسجيل الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 60 الحكم أعلن عن ركلة جزاء للأهلي، من محاولة لأجاي حيث سدد كرة اصطدمت بيد أحد لاعبي الوداد، سجل منها علي معلول الهدف الثاني.

وأشرك جاموندي في الدقيقة 62 كل من إبراهيما كومارا وزهير مترجي بدلا من جباجبو والنقاش.

الدقيقة 70، الكرة وصلت للحداد في مربع العمليات وسدد بقوة، غير أن أنها اصطدمت بأحد لاعبي الأهلي، وكادت أن تخدع الحارس الشناوي، الذي تألق في تسديدة أووك حيث أبعد الكرة بنجاح.

وهدد البديل جيرالدو دفاع الوداد في عدة محاولات، مستغلا سرعته.



وفشل الوداد في تقليص النتيجة، حيث عرف الأهلي بخبرته كيف يحافظ على تقدمه بهدفين غاليين في انتظار مباراة الإياب.

كوورة

