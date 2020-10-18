برشلونة يرفض هدية ريال مدريد ويسقط أمام خيتافي

حقق خيتافي انتصارا مهما على برشلونة، مساء اليوم السبت، بهدف دون رد، خلال مواجهة الفريقين في إطار منافسات الجولة السادسة من الليجا.

سجل هدف خيتافي الوحيد في المباراة خايمي ماتا من ركلة جزاء في الدقيقة 56، ليُكبد البارسا أول خسارة هذا الموسم.

وبهذا الانتصار يرفع خيتافي رصيده إلى 10 نقاط في وصافة جدول الترتيب خلف ريال مدريد، بينما يتجمد رصيد برشلونة عند 7 نقاط في المركز التاسع.

بداية قوية

أول تهديد في المباراة، كان عبر ماكسيموفيتش لاعب خيتافي، الذي سدد كرة وصلت سهلة بين يدي نيتو حارس برشلونة في الدقيقة 18.

وحرم القائم الأيسر لمرمى خيتافي، قائد برشلونة ليونيل ميسي من افتتاح التسجيل في الدقيقة 22، حيث أرسل تصويبة قوية من داخل المنطقة.

وأهدر أنطوان جريزمان فرصة تسجيل الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 30، حيث تلقى تمريرة في العمق من بيدري لينفرد بالحارس سوريا، لكنه سدد بقوة أعلى مرمى خيتافي.

واحتسب حكم المباراة ركلة حرة مباشرة لصالح برشلونة على حدود منطقة الجزاء، انبرى لتنفيذها ميسي، الذي سددها ضعيفة بين يدي الحارس سوريا في الدقيقة 41.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

هدف اللقاء

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ومع بداية الشوط الثاني، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء على فرينكي دي يونج لاعب برشلونة، بعد تدخله العنيف على ديني لاعب خيتافي، وانبرى لتنفيذ الركلة خايمي ماتا الذي سدد بنجاح على يسار الحارس نيتو ومنح فريقه هدف التقدم في الدقيقة 56.

وقرر كومان المدير الفني لبرشلونة، الدفع بأنسو فاتي وكوتينيو بدلا من ديمبلي وبيدري، ولاحقًا أشرك ترينكاو وبرايثوايت وريكي بويج بدلا من جريزمان وفرينكي دي يونج وسيرجي روبيرتو.

وأرسل ميسي كرة عرضية في المنطقة، وصلت إلى رأس بيكيه الذي سددها لكنها مرت أعلى مرمى سوريا حارس خيتافي في الدقيقة 64.

وانطلق أنسو فاتي على الطرف الأيسر، وسدد كرة قوية مرت أعلى مرمى خيتافي في الدقيقة 69.

وحرمت العارضة الأفقية هيرنانديز مهاجم خيتافي من مضاعفة النتيجة لفريقه في الدقيقة 83، بعد هجمة عكسية خطيرة.

فرص ضائعة

تغييرات كومان كلها كانت لاعبين أصحاب نزعة هجومية، ولم يتبق في خط الوسط للدفاع سوى بوسكيتس، من أجل الضغط على لاعبي خيتافي لتعديل النتيجة.

وأهدر هيرنانديز مهاجم خيتافي انفراد صريح بمرمى برشلونة، حيث سدد الكرة بقوة شديدة أعلى الحارس نيتو في الدقيقة 89.

وفشل لاعبو برشلونة في تعديل النتيجة في الدقائق الأخيرة، ليواصل البارسا نزيف النقاط بعدما تعادل الجولة الماضية ضد إشبيلية، مع عدم استغلال فرصة تعثر الغريم التقليدي ريال مدريد بالخسارة اليوم أمام قادش.

كوورة

