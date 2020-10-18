ميلان يغلب جاره إنتر بثنائية إبراهيموفيتش ونابولي يدك شباك أتالانتا برباعية 

حقق ميلان فوزاً ثميناً للغاية على مستضيفه وجاره اللدود إنتر 2-1، بفضل ثنائية نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش اليوم السبت ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي.



وسجل العملاق السويدي الهدف الأول 13 بعدما حصل على ركلة جزاء ونفذها بنفسه، تصدى لها حارس إنتر السلوفيني سمير هاندانوفيش لكن الكرة تحب إبرا فعادت له وأكملها في الشباك.



ثم عاد زلاتان وسجل الثاني بعد متابعته لتمريرة البرتغالي رافائيل لياو 16، وعلى الرغم من تقليص الفارق لصالح إنتر عن طريق النجم البلجيكي روميلو لوكاكو 29 قبل نهاية الشوط الأول، إلا أن النيراتزوري لم يتمكن من العودة إلى المباراة في الشوط الثاني رغم الفرص المتاحة.



وبات في رصيد ميلان 12 نقطة في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد إنتر عند النقطة السابعة في المركز السادس.



وفي مباراة أخرى دك فريق نابولي شباك أتالانتا برباعية (4-1)، السبت ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، مفرغاً بذلك سخطه من قرار تخسيره 0-3 بسبب تغيّبه عن مباراة يوفنتوس المرحلة الماضية.



وسجل لنابولي المكسيكي هيرفينغ لوزانو (23 و27) وماتيو بوليتانو (30)، والنيجيري فيكتور أوسيمهين (43)، فيما سجل الهولندي سام لامرز هدف أتالانتا الوحيد (69).



Advertisements

ويأتي فوز نابولي في الأسبوع الذي شهد حسم نقطة من رصيده وتخسيره مباراة المرحلة الماضية مع يوفنتوس بسبب تغيّبه، تذرعاً بإصابة لاعبين في صفوفه بفيروس كورونا.



وعاد نابولي بالتالي إلى فرق الطليعة رافعاً رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثالث.



وتعد الخسارة قاسية جداً لأتالانتا الذي كان سجل 13 هدفاً في مبارياته الثلاث الأولى ما خوله التربع على الصدارة.



وتراجع أتالانتا إلى المركز الثاني متجمداً رصيده عند النقطة 8.



المصدر: وكالات