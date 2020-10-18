الامارات | الرمادي: أتحمل مسؤولية الخسارة الكبيرة لعجمان.. وأمامنا عمل كبير

شكرا لقرائتكم خبر عن الرمادي: أتحمل مسؤولية الخسارة الكبيرة لعجمان.. وأمامنا عمل كبير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعترف مدرب فريق عجمان، المصري أيمن الرمادي، بسوء الأداء الذي حققه فريقه في الظهور الأول في الموسم الجديد لدوري الخليج العربي، مؤكداً في المؤتمر الصحافي: «أتحمل مسؤولية الخسارة الكبيرة، وأمامنا عمل كبير لتصحيح الأخطاء التي وقعنا فيها». وكان عجمان قد خسر 4-1 أول من أمس من الظفرة.

وتابع: «كانت بدايتنا سيئة، ووقعنا في أخطاء كثيرة، ما أدى إلى استقبالنا هدفين في نصف الساعة الأولى. صحيح أن الأخطاء كانت موجودة في أداء لاعبينا، ولكن الخسارة في الوقت نفسه تعتبر كبيرة».

وحول مجريات المباراة، وعدم قدرة الفريق على العودة للقاء بعد الشوط الأول الذي انتهى بثلاثية نظيفة، أشار الرمادي إلى أن فريقه كانت لديه فرصتان اصطدمتا بالقائم. وقال: «أعتقد أن أداءنا يحتاج إلى المراجعة، خصوصاً أن الدوري في الموسم الحالي سيكون مختلفاً، إذ إنه عنيف، والروزنامة ستكون ضاغطة، وهو ما يجعل أمامنا الكثير من العمل للقيام به».

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من جانبه، قال مدرب الظفرة، الصربي فيلسيوفينتش، إنه يأمل أن يواصل لاعبوه تقديم الأداء نفسه الذي قدموه في مواجهة عجمان، معتبراً في المؤتمر الصحافي أن لاعبيه يستحقون الإشادة على الفوز الذي حققوه في المباراة، والروح التي قدموها على مدار شوطي المباراة.

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