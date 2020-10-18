الامارات | العين يعبر خورفكان بثنائية ريان وإدواردو

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يعبر خورفكان بثنائية ريان وإدواردو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدر المحترف الأنغولي، ويلسون إدواردو، ركلة الجزاء الثانية له في مشواره مع العين، لكن لحسن الحظ أنه نجح في تعويضها بتسجيل هدف متأخر لمصلحة فريقه في الدقيقة 90، ليسهم في فوز العين بهدفين نظيفين على حساب خورفكان، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الأولى من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وحصل «الزعيم» على ركلة الجزاء في الدقيقة 72، في وقت كان فيه مدرب الفريق، البرتغالي بيدرو إيمانويل، يمني النفس بتسجيلها لتأمين نتيجة التقدم بهدف ريان يسلم منذ الدقيقة 27، لكن المحترف إدواردو سدد الكرة بعيداً عن الملعب لتصبح ثاني ركلة جزاء يهدرها اللاعب نفسه بعد أن أضاع مثلها في لقاء كأس الخليج العربي، الذي جمع بين الفريقين نفسيهما.

ورغم أن فوز أمس منح أصحاب الأرض النقاط الثلاث، وهي المهم في المباراة، لكن الانتصار أظهر، أيضاً، حاجة مهمة إلى إعادة النظر في الفرص الضائعة المتواصلة، بجانب ضرورة إصلاحات عاجلة للأخطاء الدفاعية، للحد من خطورة الكرات العالية، فيما أظهر الحارس الدولي، خالد عيسى، حاجة للمزيد من التركيز، بعد أن تسبب في ركلة جزاء خلال اللقاء، لكنه نجح في التصدي لها.

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ولم يشعر المدرب البرتغالي، بيدرو إيمانويل، بالراحة على الإطلاق، إذ أكمل شوطي المباراة واقفاً في المنطقة الفنية، وهو يحاول توجيه لاعبي خط الدفاع للمزيد من الثبات أمام سيل من الهجمات المتتالية للضيوف، خصوصاً في ربع الساعة الأخير من عمر اللقاء، حينما اعتمد «النسور» على الهجمات المرتدة.

وأكمل لاعبو العين الدقائق الخمس الأخيرة في مناطقهم الدفاعية، من أجل المحافظة على التقدم مع الاعتماد بشكل واضح على الهجمات المرتدة، التي منحتهم تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 90، بواسطة الأنغولي ويلسون إدواردو، من تسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء.

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