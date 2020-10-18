الامارات | عبدالله كيدي: شباب الأهلي يعتمد على نفسه في كأس الصالات

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله كيدي: شباب الأهلي يعتمد على نفسه في كأس الصالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقترب فريق شباب الأهلي لكرة قدم الصالات من التأهل للدور نصف النهائي لكأس الاتحاد، بعد الفوز الذي حققه على دبا الحصن بنتيجة 7-3 في الجولة الرابعة، أول من أمس. كما فاز اتحاد كلباء على خورفكان 4-2، لحساب المجموعة الأولى، ليتصدر شباب الأهلي بسبع نقاط مقابل ست نقاط لدبا الحصن وأربع نقاط لاتحاد كلباء.

وفي المجموعة الثانية تعادل النصر مع الشارقة 2-2، وفاز البطائح على مليحة 6-1، وأصبح رصيد النصر 10 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، يليه الشارقة خمس نقاط، ثم البطائح أربع نقاط. ويحتاج شباب الأهلي إلى الفوز أو التعادل في المباراة الأخيرة أمام اتحاد كلباء ليضمن الصعود بشكل رسمي. من جهته، قال إداري شباب الأهلي، عبدالله كيدي، لـ«الإمارات اليوم»: «تنتظرنا مباراة قوية أمام اتحاد كلباء وستكون فاصلة للفريقين في حال فاز دبا الحصن، لكننا لن نعتمد على نتائج الآخرين، وندرك أن مواجهة اتحاد كلباء ليست سهلة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news