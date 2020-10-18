الامارات | انطلاق «مشروع حكام المستقبل»

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق «مشروع حكام المستقبل» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت، أمس، بمقر اتحاد كرة القدم المرحلة الأولى من مشروع حكام المستقبل، بمشاركة 20 حكماً ضمن خطة لجنة الحكام لتطوير المنظومة التحكيمية بالارتقاء بالمستوى الفني للحكام الشباب المتميزين. وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة الحكام، علي البدواوي، خلال حديثه للحكام المشاركين، أن «مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، يولي اهتماماً ودعماً كبيرين لتطوير المنظومة التحكيمية». وأوضح البدواوي أن «تنفيذ خطة المشروع تقام على مدار خمس سنوات، وتستهدف تخريج 100 حكم بواقع 20 حكماً كل موسم». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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