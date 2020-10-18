الامارات | 9 من نخبة الخيول العربية تتسابق في لقب كأس زايد بالسويد اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن 9 من نخبة الخيول العربية تتسابق في لقب كأس زايد بالسويد اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتضن مضمار «برو بارك»، بالعاصمة السويدية استوكهولم، عصر اليوم، فعاليات كأس زايد، البالغة جائزتها المالية 250 ألف كرونا سويدية، فيما يستضيف مضمار كابانيللي الإيطالي فعاليات سباق «أم الإمارات» بجائزة تبلغ (11 ألف يورو)، وتقام هذه السباقات تحت مظلة النسخة الثانية عشرة من مهرجان منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتجتذب كأس زايد للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، لمسافة 1750 متراً، (9) من نخبة الخيول في السويد، التي حققت نتائج جيدة على الساحتين المحلية والدولية، أبرزها المرشح الأول «أيمن».

ويقود «أيمن»، البالغ تصنيفه 81، الفارس فردريك جينتزكي، وينافسه في اللقب «أفجان» بقيادة كارلوس لوبيز، و«لزوم الخالدية» بقيادة إليون شافيز، وجميع هذه الخيول للمالكة والمدربة ماريا هاجمان إريكسون.

ويسعى لقلب الطاولة على المرشحين، الجواد «مهيمن» لـ«أي - إي»، بإشراف أنيللي إريكسون بجورساس، وبقيادة الفارس أندرياس تابيا دالباك.

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ويستقطب سباق «أم الإمارات» على مسافة 2000 متر، أربعة خيول في سن أربع سنوات فما فوق، تتنافس في اللقب بالمضمار العشبي، يتصدرها «زوي دي جالورا»، بقيادة الفارس المعروف انطونيو فريزو.

وكان «زوي دو جالورا» قد خاض أربع مشاركات حقق خلالها الفوز مرة، والمركز الثاني مرة، والمركز الثالث مرتين.

وينافس في اللقب «امور»، بقيادة دومنيك ميجلي أنطونيو، الفائز مرة، والذي لم يخرج من مراكز الصدارة في آخر ثلاث مشاركات، و«ايكويلا نيرا» بقيادة أليساندرو فيوري، الفائز في مسافة 1500 متر.

الكأس تجتذب خيولاً بسن أربع سنوات فما فوق، وتقام على مسافة 1750 متراً.

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