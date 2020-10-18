الامارات | الوصل تلقى من بني ياس أكبر خسارة «افتتاحية» بـ «المحترفين»

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل تلقى من بني ياس أكبر خسارة «افتتاحية» بـ «المحترفين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى الوصل صدمة مدوية في الجولة الافتتاحية من دوري الخليج العربي، بعدما تكبد خسارة قاسية أمام بني ياس بأربعة أهداف مقابل هدف، أول من أمس، على استاد الوصل في زعبيل، ليتلقى أكبر خسارة له في المباريات الافتتاحية، منذ تطبيق الاحتراف في موسم 2008-2009.

وحقق «الفهود» الفوز في ست مباريات من إجمالي 13 مباراة خاضها في الجولة الأولى من الدوري، بينما تعد هزيمته أمام بني ياس الثالثة التي يخسر فيها في الجولة الافتتاحية، وتعادل الفريق في أربع مباريات. وكانت أكبر خسارة يتعرض لها الوصل في الجولة الأولى، أمام الجزيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف في موسم 2016-2017، والمفارقة أن «الأصفر» حصل على المركز الثاني في الموسم نفسه، بينما خسارته الثانية كانت أمام الشارقة بهدف دون رد في موسم 2013-2014.

في المقابل، حقق بني ياس أول فوز له في الجولة الأولى من الدوري، منذ خمس سنوات، بعدما كان آخر انتصار حققه في الجولة نفسها على الشعب (الشارقة حالياً) بهدفين دون رد في موسم 2015-2016، بينما تعد هذه المرة الرابعة التي يحقق فيها بني ياس الفوز في الجولة الأولى.

وعلّق مدرب الوصل، الروماني ريجيكامب على الخسارة في المؤتمر الصحافي، قائلاً: «خسرنا مباراة على أرضنا، ولا أشعر بالسعادة، وتحدثت مع اللاعبين عقب المباراة حول ذلك الأمر، خصوصاً أننا لعبنا قبل أيام قليلة بشكل جيد أمام الوحدة، وعموماً تعودنا على الضغوط في بداية المشوار».

وعن سبب عدم بدء المباراة بالتشكيلة التي خاض بها الشوط الثاني، قال: «لعبنا مباراة أمام الوحدة، شهدت عدم مشاركة رونالدو مينديز بداعي الإصابة، وفابيو ليما عائد من المنتخب، أما علي سالمين فليس جاهزاً لخوض المباراة كاملة، وحسن إبراهيم لم يكن جاهزاً بنسبة 100%».

هزائم الوصل في المباريات الافتتاحية

2013 - 2014

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الوصل - الشارقة صفر-1

2016 - 2017

الوصل - الجزيرة 1-3

2020 - 2021

الوصل - بني ياس 1-4

مدرب بني ياس: جئنا للفوز.. ولم نتوقعها بالأربعة

قال مدرب بني ياس، الروماني دانييل إيسايلا، إن فريقه كان مصمماً على الفوز، وحقق ما أراده، وتابع في المؤتمر الصحافي: «جئنا إلى ملعب الوصل برغبة قوية في الفوز، لكننا لم نتوقع الانتصار بالأربعة». وأضاف: «كانت ليلة رائعة بالنسبة لنا، أنا سعيد لأنه لا توجد إصابات لدى اللاعبين، وسنبدأ الاستعداد للمباراة المقبلة أمام الفجيرة، من دون أي مشكلات».

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