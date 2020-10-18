الامارات | مطر متحدياً العمر: سأكون أفضل في الموسم المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن مطر متحدياً العمر: سأكون أفضل في الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد قائد فريق الوحدة، المخضرم إسماعيل مطر، ثقته بإمكاناته، وأنه قادر على العطاء لفترة أطول في الملاعب، رغم تقدمه في السن (37 عاماً). وأثبت إسماعيل مطر ذلك عملياً من خلال أولى مباريات دوري الخليج العربي، أول من أمس، حين قاد فريقه إلى الفوز بسداسية نظيفة على حتا، سجل منها مطر هدفاً، وصنع هدفين. وقال في تصريح صحافي: «أثق بشدة بأنني سأكون فنياً وبدنياً أفضل في الموسم المقبل مقارنة بالموسم الحالي».

وأوضح أنه يجتهد في الملعب لخدمة ناديه الوحدة، وليس ليثبت للناس جدارته باللعب. وقال إنه كان واثقاً بقدرة الوحدة على تقديم مباراة كبيرة، وتعويض الإخفاق الذي حصل للفريق أمام الوصل في الكأس.

وعن المقارنة بين النجم السابق تيغالي، والمتألق حالياً مع الوحدة السلوفيني ماتافز (سجل هدفين في حتا)، قال إن المقارنة ظالمة، كون تيغالي صنع تاريخاً كبيراً على مدى سبعة مواسم، وماتافز لايزال في بداية المشوار.

مدرب حتا: أشعر بالخجل من السداسية

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قال مدرب حتا، اليوناني كونتيس، إنه يشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب الهزيمة السداسية. وأوضح في المؤتمر الصحافي: «أشعر بالخجل الشديد للنتيجة التي انتهت عليها المواجهة، ويمكن أن نلخص ما حدث بأن حتا لم يحضر إلى المباراة، ولم يكن هناك أداء على الإطلاق، وأنا أتحمل بمفردي كل ما حدث، لقد عملت مع هذا الفريق لأكثر من عام، وهذه أسوأ مباراة يلعبها حتا تحت قيادتي».

وأضاف: «كنت أتوقع شخصياً أن نحقق شيئاً ما في المباراة، لكنهم أسقطونا بهذه النتيجة، والشيء الغريب بالنسبة لي هو العصبية الزائدة التي ظهرنا عليها».

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