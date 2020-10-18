الامارات | البطل الأولمبي أبوالقاسم ينضم إلى فريق الشارقة للمبارزة

شكرا لقرائتكم خبر عن البطل الأولمبي أبوالقاسم ينضم إلى فريق الشارقة للمبارزة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت إدارة الألعاب الفردية بنادي الشارقة التعاقد مع بطل المبارزة المصري، علاء الدين أبوالقاسم، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد. وسيدافع أبوالقاسم عن ألوان النادي، بدءاً من الموسم الحالي، ليكون إضافة للفريق الذي حقق نتائج قوية في المواسم السابقة، ويطمح لتحقيق المزيد مستقبلاً، انطلاقاً من الموسم الحالي 2020 -2021.

ويمتلك اللاعب المصري سيرة ذاتية مليئة بالإنجازات، حيث يعتبر الإفريقي الوحيد الحائز ميدالية أولمبية في المبارزة، بعدما نال فضية أولمبياد لندن 2012، علاوة على تكريمه بوسام الجمهورية المصرية من الطبقة الأولى، وحصوله على جائزة أفضل رياضي عربي في جائزة محمد بن راشد للابداع الرياضي 2012.

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وقال رئيس إدارة الألعاب الفردية، المهندس سليمان الهاجري، في تصريح صحافي: الشارقة أصبح جاذباً للنجوم الكبار بفضل سمعته ونتائجه القوية، ونهدف لضم أصحاب الخبرة والإنجازات في الألعاب الفردية، لنقل تجاربهم والاستفادة منهم، وسنوفر كل المقومات التي تجعل ألعاب الشارقة في المقدمة.

أبوالقاسم الوحيد في إفريقيا الحائز ميدالية أولمبية، وكانت فضية «أولمبياد لندن».

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