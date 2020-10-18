الامارات | ثلاثية ذهبية لمربط دبي في مهرجان الشارقة للجواد العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثية ذهبية لمربط دبي في مهرجان الشارقة للجواد العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مربط دبي للخيول العربية قيادته دفة إنتاج السلالة المصرية من الخيل العربية الأصيلة، بعدما سطر إنجازاً جديداً في مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي - السلالة المصرية، وذلك بنيله ثلاثية ذهبية وفضية، محتفظاً بصدارة إنجاز إنتاجه المحلي في البطولة، مساء أول أمس، بنادي الشارقة للفروسية والسباق، بعدما كان العام الماضي، قد حقق إنجازاً تاريخياً قياسياً، يضاف إلى سلسلة من الأرقام القياسية التي يحتفظ بها محلياً ودولياً.

وتمكن مربط دبي من السيطرة على مجريات منافسات قوية شهدتها البطولة، التي تعد باكورة بطولات الموسم. وتقلد ذهبيته الأولى مع المهرة «دي أميرية». وأعقبتها المهرة «دي عفايف» بوصافة وميدالية فضية. كما سيطر على مجريات منافسات المهور، من خلال «دي سكر» محرزاً ميدالية ذهبية، قبل أن يستأسد الفحل «دي حيدر» وينال الميدالية الذهبية.

وقال المشرف العام على المربط، المهندس محمد التوحيدي، في تصريح صحافي: «نعتبر التنظيم الجيد والنجاح الكبير للبطولة بداية جيدة للموسم، في ظل الظروف الصحية العامة، ما أضفى على مشاعر أهل الخيل وعشاقه كثيراً من الاطمئنان، ومزيداً من التحفز لإعداد الخيل وتداولها في موسم جديد، يحافظ على حيوية البطولات في الإمارات».

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«دي حيدر»، و«دي سكر»، و«دي أميرية».. أهدت مربط دبي الذهبيات الثلاث.

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