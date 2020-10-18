شكرا لقرائتكم خبر عن فوز البطائح والعربي.. وتعادل دبا الحصن والإمارات في «تمهيدي الكأس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعادل دبا الحصن وضيفه الإمارات بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما، أمس، ضمن الجولة الثانية للدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة، سجل لدبا الحصن الجزائري سيد عواج (76)، بينما سجل البرازيلي ديغو دا سيلفا هدف التعادل للإمارات (80). وفي مباراة ثانية فاز البطائح على ضيفه الحمرية بهدف نظيف سجله أحمد جلال (68)، بينما فاز العربي على مضيفه التعاون بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، سجل للفائز كل من باولو سيلفا (19)، وفارس الجابري (29، 33، 90 6)، بينما سجل للتعاون حسين فهد (61)، ومالك أحمد (67،73). تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | فوز البطائح والعربي.. وتعادل دبا الحصن والإمارات في «تمهيدي الكأس» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.