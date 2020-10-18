شكرا لقرائتكم خبر عن روزا.. ثامن برازيلي في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة ضم كايو روزا (19 عاماً) قادماً من كروزيرو البرازيلي، ليصبح بذلك ثامن برازيلي في صفوف النادي، إلى جانب كايو لوكاس وويلتون سواريز ولوان بيريرا وماركوس مليوني ودييغو سليفا وجوستافو ميولر وإيغور، علماً بأن الشارقة تعاقد من قبل مع البرازيلي جوناثاس، قبل أن يتعرض للإصابة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | روزا.. ثامن برازيلي في الشارقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.