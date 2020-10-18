شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فوز الأهلي على الوداد.. نبيل الحلفاوي لـ«الزمالك»: يمكنكم فعلها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب الفنان نبيل الحلفاوي، عن سعادته بفوز الأهلي على الوداد المغربي بنتيجة 0/2، في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، متمنيًا الفوز للزمالك في مواجهة الرجاء بنفس الدور من البطولة.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الأهلي فعلها اليوم ويمكنكم فعلها غدا إن شاء الله بنفس التركيز والثبات».

يذكر أن الأهلي فاز 2/0 على الوداد سجل الهدف الأول محمد مجدي قفشة والثاني على معلول، على أن تقام مبادراة العودة الجمعة المقبلة على استاد القاهرة.

بينما سيخوض الزمالك المباراة غدا ضد نادي الرجاء المغربي على ارض المغرب في الساعة التاسعة مساء.