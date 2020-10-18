شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس الأهلي: قدمنا مباراة كبيرة أمام الوداد.. ويتبقى الحسم في العودة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن سعادته بالفوز على الوداد المغربي يهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في ذهاب الدور نصف نهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وقال قنديل في تصريحات لبرنامج نمر وان على قناة النهار: «الأهلي أنهي الشوط الأول من نصف نهائي أفريقيا بنجاح، ويتبقي شوط ثان في القاهرة، الجمعة المقبل، ونتمنى الوصول إلى النهائي، وحصد اللقب، لإسعاد الجماهير المتعطشة للفوز بدوري أبطال أفريقيا».

وأشاد قنديل بلاعبي الأهلي الذين ظهورا بمتسوى متميز في مواجهة اليوم، وكانوا على قدر المسؤولية.