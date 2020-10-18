شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا: لم تظهر لمساتي مع مانشستر سيتي حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عدم رضاه عن فريقه رغم الفوز على منافسه أرسنال بهدف دون خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.
وقال المدرب الإسباني، لشبكة «سكاي سبورتس»، إنه فريقه لم يقدم مستواه المعهود، ومازال أمامه فترة حتى تظهر لمساته على اللاعبين سواء داخل مسابقة الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا.
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