شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُدون الانتصار الثالث لأندية مصر على حساب الوداد في المغرب ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق الكرة بالنادي الأهلي فوزاً ثميناً ومستحقاً على حساب مضيفه الوداد البيضاوي المغربي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بنسختها الجارية 2019-2020.

ووضع الأهلي قدماً في نهائي دوري الأبطال، حيث يكفي التعادل أو الخسارة بفارق هدف على أقصى تقدير في لقاء العودة بالقاهرة من أجل حصد بطاقة الترشح رسمياً للنهائي القاري.

الانتصار الذي حققه الأهلي يحمل الرقم 3 لأندية مصر على حساب الوداد في المغرب عبر تاريخ مواجهات الطرفين بالمنافسات الأفريقية.

وكان الإسماعيلي قد دون أول فوز مصري على الوداد في المغرب، بهدف لعمر جمال في ذهاب دور الـ 16 الإضافي للكونفدرالية الأفريقية 2007.

وتمنح رأس رامي ربيعة فريق النادي الأهلي انتصاراً غالياً على حساب الوداد في عقر داره، بهدف دون رد، بمنافسات مرحلة المجموعات لدوري الأبطال 2016.

ويحقق الأهلي ثالث انتصارات المصريين على الوداد من قلب المغرب، ويكرر سيناريو 2016، ويلحق بالوداد الهزيمة بثنائية نظيفة حملت توقيع محمد مجدي قفشة وعلي معلول، بذهاب نصف نهائي دوري الأبطال 2019-2020، ليصبح المارد الأحمر على أعتاب النهائي القاري.

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