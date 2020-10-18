شكرا لقرائتكم خبر عن «الأولمبية» تهنئ الأهلي وتتمنى التوفيق للزمالك وبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، بالتهنئة للنادي الأهلي وجماهيره بعد تحقيق الفريق الأول لكرة القدم الفوز على فريق الوداد المغربي بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب للدور قبل النهائي النهائي لدوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت اليوم في المغرب.

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص تمنياته بالتوفيق للنادي الأهلي في مباراة العودة القادمة، وخالص التمنيات لنادي الزمالك بتحقيق الفوز على الرجاء المغربي في مباراة الغد الأحد في ذهاب دور النصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا والتوفيق في مواصلة المشوار والوصول للمباراة النهائية ليكون نهائي دوري أبطال إفريقيا مصرياً.

كما تمنى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية التوفيق لفريق بيراميدز ممثل مصر في بطلة الكونفيدرالية الإفريقية والذي يواجه فريق حوريا كوناكري الغيني في مباراة الدور قبل النهائي وأن يحقق الفريق اللقب.