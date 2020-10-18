شكرا لقرائتكم خبر عن صعود «زفيريف» إلى ربع نهائى «كولونيا» بعد خروج مخيب من «رولان جاروس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بلغ الألمانى ألكسندر زفيريف، المصنف سابعًا عالميًا، الدور ربع النهائى ‏من دورة كولونيا الألمانية لكرة المضرب، بفوزه على الإسبانى فرناندو ‏فرداسكو 6-4 و6-1، الخميس، فى أول مباراة له بعد خروجه من بطولة ‏رولان جاروس الفرنسية الأسبوع الماضى حين أقر بمعاناته من أعراض ‏تشبه الحمى‎.‎

وأثار زفيريف، وصيف فلاشينج ميدوز الأمريكية، الشكوك حيال وجوب ‏خوضه مباراة الدور ثمن النهائى أمام الإيطالى يانيك سينر فى باريس، ‏التى خسرها بأربع مجموعات عندما اعترف بأنه يشعر بأنه «مريض ‏تماما».‎

ورغم أن نتيجة فحص «كوفيد- 19» جاءت سلبية، إلا أن الألمانى قال إنه ‏يعانى من نزلة برد وحمى بلغت 38 درجة مئوية‎.‎

واحتاج زفيريف (23 عاما) المصنف الأول فى الدورة، إلى قرابة الساعة ‏فقط لإزاحة فرداسكو الذى مُنع من المشاركة فى رولان جاروس بعد أن ‏جاءت نتيجة فحصه لفيروس كورونا المستجد إيجابية‎.‎

ويلتقى الألمانى فى الدور ربع النهائى مع الجنوب إفريقى لويد هاريس ‏فى مسعاه لبلوغ النهائى والفوز بلقب أول منذ دورة جنيف العام الماضى.

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