شكرا لقرائتكم خبر عن صعود «زفيريف» إلى ربع نهائى «كولونيا» بعد خروج مخيب من «رولان جاروس» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بلغ الألمانى ألكسندر زفيريف، المصنف سابعًا عالميًا، الدور ربع النهائى من دورة كولونيا الألمانية لكرة المضرب، بفوزه على الإسبانى فرناندو فرداسكو 6-4 و6-1، الخميس، فى أول مباراة له بعد خروجه من بطولة رولان جاروس الفرنسية الأسبوع الماضى حين أقر بمعاناته من أعراض تشبه الحمى.
وأثار زفيريف، وصيف فلاشينج ميدوز الأمريكية، الشكوك حيال وجوب خوضه مباراة الدور ثمن النهائى أمام الإيطالى يانيك سينر فى باريس، التى خسرها بأربع مجموعات عندما اعترف بأنه يشعر بأنه «مريض تماما».
ورغم أن نتيجة فحص «كوفيد- 19» جاءت سلبية، إلا أن الألمانى قال إنه يعانى من نزلة برد وحمى بلغت 38 درجة مئوية.
واحتاج زفيريف (23 عاما) المصنف الأول فى الدورة، إلى قرابة الساعة فقط لإزاحة فرداسكو الذى مُنع من المشاركة فى رولان جاروس بعد أن جاءت نتيجة فحصه لفيروس كورونا المستجد إيجابية.
ويلتقى الألمانى فى الدور ربع النهائى مع الجنوب إفريقى لويد هاريس فى مسعاه لبلوغ النهائى والفوز بلقب أول منذ دورة جنيف العام الماضى.
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