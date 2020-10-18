شكرا لقرائتكم خبر عن «فيرجسون» منبهر بتأثير «أنشيلوتى» مدرب إيفرتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد المساعد، دنكان فيرجسون، بالتأثير «السحرى»، الذى أحدثه المدرب كارلو أنشيلوتى على أداء فريقه إيفرتون، الذى قاده مبكرًا إلى الانفراد بصدارة الدورى الانجليزى الممتاز لكرة القدم، فى أول موسم كامل له على رأس الجهاز الفنى للنادى. وتحت قيادة «أنشيلوتى» تغير تمامًا أداء إيفرتون نتيجة الخبرات الفنية والخططية المتميزة للمدرب الإيطالى المخضرم، وكذلك تعاقداته الذكية، ومن بينها ضم جيمس رودريجيز.

وفاز إيفرتون فى أولى أربع مباريات فى موسم الدورى الممتاز الحالى لينفرد بالصدارة برصيد 12 نقطة.

ولفترة قصيرة تولى «فيرجسون» المسؤولية عن تدريب إيفرتون بصورة مؤقتة قبل وصول «أنشيلوتى»، فى ديسمبر الماضى، وقال «فيرجسون» الاسكتلندى مباشرة بعد ذلك إنه منبهر بأداء المدرب الإيطالى المخضرم وأسلوبه.

وفى مقابلة مع صحيفة ديلى ميل الإنجليزية، أمس الأول الجمعة، قال «فيرجسون»: «أول شىء لفت انتباهى هو أنه لم يغير شيئًا، أى مدرب أصغر سنًا ربما يُقدم على بعض التغييرات بصورة مباشرة.