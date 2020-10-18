شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك «يكون أو لا يكون» أمام «الرجاء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه أنظار عشاق ومحبى الفريق الكروى الأول لنادى الزمالك، عند التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت المغرب، صوب ملعب محمد الخامس، فى الدار البيضاء، حيث المواجهة المرتقبة بين فريقى الرجاء المغربى والزمالك، فى إياب الدور قبل النهائى لدورى رابطة الأبطال الإفريقى.

وبالرغم من الظروف الصعبة التى أحاطت ببعثة الفريق خلال الأيام الأخيرة، والمتمثلة فى غياب فرجانى ساسى عن المواجهة بسبب تأكد إصابته بفيروس كورونا، فضلا عن عدم لحاق محمود علاء بالمواجهة وفقاً لرؤية الجهاز الطبى، الذى فضل عدم المغامرة به لتفادى تعرضه لإصابة قد تبعده عن المباريات المقبلة، بالإضافة إلى غياب محمد عبدالشافى، الظهير الأيسر للفريق، وصاحب الخبرات الإفريقية الكبيرة، بسبب إصابته فى الترقوة، إلا أن لاعبى الزمالك يدخلون المواجهة واضعين نصب أعينهم شعار «نكون أو لا نكون»، حيث عقدوا أكثر من جلسة فى فندق الإقامة خلال اليومين المنقضيين، وشددوا على تمسكهم بتحقيق الفوز على الرجاء المغربى فى عقر داره، والاقتراب بنسبة كبيرة من ملامسة الأميرة الإفريقية، الغائبة عن القلعة البيضاء منذ عام 2002.

وحرص شيكابالا، ومحمد عبدالشافى، وطارق حامد على التأكيد للاعبين على أهمية الفوز بتلك المباراة، وأهميتها فى قطع شوط كبير نحو التأهل للمباراة النهائية لتحقيق الفوز باللقب الإفريقى.

وشهد المران الأخير الذى أداه الفريق هنا فى الدار البيضاء، حرص جامى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، على تحفيظ لاعبيه بعض الجمل التكتيكية، سواء هجومية أو دفاعية، حيث خصص بعض التدريبات للمهاجمين، والتى تعتمد على اللعب من لمسة واحدة، ومحاولة خلخلة دفاعات الفريق المغربى، وإحدث ارتباك بين لاعبيه، ومحاولة استغلال ذلك وإحراز هدف مبكر يربك حسابات الفريق المغربى، ويخرجه عن أجواء المباراة مبكراً مستغلاً فى ذلك سرعات أشرف بن شرقى، ومحمد أوناجم، من الأجناب، فضلاً عن اختراقات أوباما وأحمد سيد زيزو، من العمق، وشهدت الجمل الهجومية أيضاً تركيز المدير الفنى على إرسال العرضيات داخل منطقة الجزاء، سواء من الكرات الثابتة أو الكرات المتحركة، واستغلال مهارة مصطفى محمد فى التعامل مع تلك الكرات.

فيما حرص باتشيكو على تخصيص بعض الجمل الدفاعية التى تعتمد على كيفية التصرف فى المقابلات الفردية، من على حدود منطقة الجزاء، وعدم السماح لمهاجمى الرجاء بالتوغل داخل الصندوق، وقطع جميع الفرص عليهم من أجل الحفاظ على نظافة شباك محمد أبوجبل.

وطالب باتشيكو لاعبيه بعدم الاحتفاظ بالكرة، وسرعة نقل الكرة من الدفاع للهجوم، والارتداد السريع للمناطق الخلفية فى حالة فقدان الكرة، وتقفيل المساحات أمام لاعبى الفريق المغربى. وشهدت التدريبات تخصيص فقرة للتسديد على المرمى من مختلف الزوايا، سواء من الكرات المتحركة أو الثابتة، وتألق فى تلك الفقرة الثلاثى أشرف بن شرقى، وأحمد سيد زيزو، وأوباما.

فيما شهدت تدريبات حراس المرمى تألقًا غير عادى لحراس المرمى، تحت إشراف عمرو عبدالسلام، مدرب الحراس، لرغبتهم جميعًا فى نيل شرف المشاركة فى تلك المواجهة. ووضح من التدريبات أن جامى باتشيكو لم يستقر على من سيلعب بجوار طارق حامد، ولايزال يفاضل حتى تلك اللحظة ما بين الدفاع بأحمد سيد زيزو أو إسلام جابر، لتعويض غياب فرجانى ساسى عن تلك المواجهة.

وينتظر أن يخوض الزمالك المواجهة بتشكيل يضم كلاً من: محمد أبوجبل، أحمد عيد، محمود الونش، محمد عبدالغنى، عبدالله جمعة، محمد أوناجم، طارق حامد، أحمد سيد زيزو، أوباما، أشرف بن شرقى، مصطفى محمد.

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على الجانب الآخر، يدخل فريق الرجاء المغربى المواجهة بحثاً عن تحقيق الفوز، لتسهيل مهمته فى مواجهة القاهرة، خصوصاً أن المباراة تقام على ملعبه.

وبالرغم من غياب ستة لاعبين من العناصر الأساسية لفريق الرجاء عن المواجهة، شدد جمال سلامى، المدير الفنى للرجاء، على أنه استعد جيداً للمواجهة، رغم صعوبة الظروف التى يمر بها فريقه، مشدداً على أن الروح المعنوية العالية للاعبيه بعد حسمهم لقب الدورى المغربى ستمنحهم دفعة قوية قبل مواجهة الزمالك.

وحرص محسن متولى، كابتن الفريق، على عقد جلسة مع لاعبيه، طالبهم خلالها ببذل قصارى جهدهم خلال المواجهة من أجل تحقيق فوز كبير على الزمالك، يسهل من مهمة الفريق فى مواجهة العودة بالقاهرة، الأسبوع المقبل.