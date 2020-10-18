شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يغرق بعد خسارة من خيتافي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض برشلونة لأول خسارة هذا الموسم في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم «لاليجا»، تحت قيادة مدربه الجديد رونالد كومان 1-صفر أمام خيتافي اليوم السبت.
وسجل خايمي ماتا مهاجم خيتافي من ركلة جزاء عندما سدد في عكس اتجاه الحارس نيتو في الدقيقة 56 بعد أن دهس لاعب الوسط فرينكي دي يونج قدم دجيني داكونام.
وظهر برشلونة بشكل جيد في الشوط الأول وكان يمكنه التقدم لكن تسديدة ليونيل ميسي ارتدت من القائم وأضاع أنطوان جريزمان فرصة أخطر قبل الاستراحة أمام المرمى دون تعرضه لضغط.
وجاءت هذه النتيجة عقب الخسارة الصادمة للبطل ريال مدريد 1-صفر بملعبه من قادش في وقت سابق اليوم ليصبح برشلونة في المركز التاسع برصيد سبع نقاط من أربع مباريات وقبل أسبوع على مباراة القمة ضد ضيفه مدريد.
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