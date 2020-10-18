شكرا لقرائتكم عصام الحضرى يوجه رسالة إلى الشناوى بعد التألق أمام الوداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص عصام الحضري حارس مرمى المنتخب الوطنى الأسبق على تهنئة محمد الشناوي حارس الأهلى بعد الأداء الجيد وتصديه لركلة الجزاء أمام الوداد المغربي في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت في ذهاب دور الأربعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا وانتهى بفوز الأحمر بثنائية نظيفة.

وكتب الحضري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "مبروك الفوز يا شناوي والأداء الرائع وصد ضربة الجزاء ودايما يا رب متألق كده ومستنيين منك أحسن وأحسن في الشوط التاني في القاهرة، إن شاء الله للوصول للهدف الأكبر يا بطل".

ووضع فريق الأهلي قدماً في نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً هاماً على الوداد المغربي بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،السبت، بإستاد محمد الخامس بالمغرب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .

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سجل ثنائية الأهلي قفشة وعلى معلول وبذلك إقترب المارد الأحمر من التأهل لنهائي أفريقيا لكن الحسم سيكون في إستاد القاهرة الجمعة المقبل عندما تقام مباراة العودة بين بطلا مصر والمغرب.

وخاض الأهلي مباراة اليوم بتشكيل ، مكوّن من : محمد الشناوي ، محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول و عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي و مروان محسن.

فيما ضم تشكيل الوداد التى أعلنها الأرجنتيني ميجيل جاموندي المدير الفني الفريق ، كلاً من : رضا التكناوتي وعبد اللطيف نصير - يحيى عطية الله- إبراهيم نجم الدين - يحيى جبران - إبراهيم النقاش- وليد الكرتي- أيمن الحسوني وبديع أووك- إسماعيل الحداد - جباجبو.