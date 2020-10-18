شكرا لقرائتكم سمير عثمان: ركلة جزاء الوداد غير صحيحة وأيمن لا يستحق الإنذار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بارك سمير عثمان الخبير التحكيمي فوز الأهلي على الوداد وتمنى أن يكررها الزمالك غدا والأهلي، والأهلي لم يعط خيارات لحكم المباراة في الأخطاء خلال المباراة.

قال خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس: ركلة جزاء الوداد غير صحيحة والشناوي ثبت جسمه ولكن مهاجم الوداد هو من رمى جسمه على الشناوي وجباجبو قفز على الشناوي وأتوقع أن باملاك اعتبرها لا ترتق ركلة جزاء ولكن سيكازوي صمم على رأيه.

تابع: ركلة جزاء الأهلي واضحة لأن لمسة اليد من يحيى جبران مدافع الوداد وكانت واضحة لأن يد اللاعب كانت مرفوعة.

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أوضح: الحكم منح انذار لأيمن أشرف في منتصف الملعب رغم أنها لعبة غير مؤثرة والكرة لا تستحق خطأ لأن لاعب الوداد هو من تداخل مع أيمن أشرف.

اختتم: اليوم نيانت حكم مباراة الزمالك والرجاء من الحكام المميزين ومن الحكام التي أثق فيها وأتمنى أن يعطي كل فريق حقه في مباراة الغد ولو الزمالك خرجت بشكل تحكيمي جيد سيفوز الزمالك.