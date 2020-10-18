شكرا لقرائتكم الخطيب يهنئ لاعبى الأهلى وجهازهم الفنى.. ويشيد بالأداء المتميز للفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي ، الذي يترأس بعثة فريق الكرة في المغرب، على تهنئة اللاعبين والجهاز الفني عقب الفوز المستحق على الوداد المغربي بهدفين نظيفين، في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري رابطة الأبطال، الذي أقيم مساء اليوم على استاد محمد الخامس بالدار البيضاء.
وأشاد رئيس الأهلي بالأداء الرجولي للاعبين، والانضباط الفني والسلوكي، والروح العالية، والعرض المتميز الذي قدمه الفريق على مدار 90 دقيقة، كان الأفضل فيها من كافة الوجوه. وأكد الكابتن محمود الخطيب ثقته الكبيرة في قدرة كافة عناصر منظومة الفريق على استكمال المشوار في لقاء العودة، والتأهل للمباراة النهائية، وإحراز اللقب لإسعاد جماهير الأهلي التي تستحق الكثير. وشدد على أن لاعبي الأهلي عليهم مسئولية كبيرة، ويدركون أن الجولة لم تحسم بعد، وهناك مباراة الإياب، ولا بد من التركيز والاستعداد الجيد، لحسم تذكرة التأهل للنهائي الإفريقي.
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