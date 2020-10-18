شكرا لقرائتكم البلتاجي: ركلة جزاء الوداد أمام الأهلى غير صحيحة وقرار خاطئ غير مقصود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رضا البلتاجى رئيس لجنة الحكام الأسبق، أنه يلتمس للحكم سيكازوى قدرا من العذر فى احتساب ركلة جزاء للوداد أمام الأهلي،

وقال البلتاجى فى تصريحات تليفزيونية: إنه لا يشك فى ذمة سيكازوى خلال إدارته للقاء الأهلى والوداد اليوم، وأن ركلة جزاء الوداد أمام الأهلى غير صحيحة وقرار خاطئ من حكم المباراة، مؤكدا أنه لم يكن مقصودا من الحكم.

حقق فريق الأهلى فوزا مهما على الوداد المغربى بثنائية نظيفة، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت، بإستاد محمد الخامس بالمغرب فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ليضع قدما فى النهائي.

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سجل ثنائية الأهلى قفشة وعلى معلول، وبذلك اقترب المارد الأحمر من التأهل لنهائى أفريقيا لكن الحسم سيكون فى إستاد القاهرة الجمعة المقبل، عندما تقام مباراة العودة بين بطلا مصر والمغرب.

وخاض الأهلى مباراة اليوم بتشكيل، مكوّن من: محمد الشناوى، محمد هانى وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلى معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدى أفشة وجونيور أجايى ومروان محسن.

فيما ضم تشكيل الوداد التى أعلنها الأرجنتينى ميجيل جاموندى المدير الفنى الفريق، كلاً من : رضا التكناوتى وعبد اللطيف نصير - يحيى عطية الله- إبراهيم نجم الدين - يحيى جبران - إبراهيم النقاش- وليد الكرتي- أيمن الحسونى وبديع أووك- إسماعيل الحداد - جباجبو.