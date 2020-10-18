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جدة - عمرو شويل حقق فريق الأهلى فوزا مهما على الوداد المغربى بثنائية نظيفة، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت، بإستاد محمد الخامس بالمغرب فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ليضع قدما في النهائي.

سجل ثنائية الأهلى قفشة وعلى معلول، وبذلك اقترب المارد الأحمر من التأهل لنهائى أفريقيا لكن الحسم سيكون فى إستاد القاهرة الجمعة المقبل، عندما تقام مباراة العودة بين بطلا مصر والمغرب.

نتيجة مباراة الاهلى والوداد اليوم في دوري ابطال افريقيا





وخاض الأهلى مباراة اليوم بتشكيل، مكوّن من: محمد الشناوى، محمد هانى وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلى معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدى أفشة وجونيور أجايى ومروان محسن.

فيما ضم تشكيل الوداد التى أعلنها الأرجنتينى ميجيل جاموندى المدير الفنى الفريق، كلاً من : رضا التكناوتى وعبد اللطيف نصير - يحيى عطية الله- إبراهيم نجم الدين - يحيى جبران - إبراهيم النقاش- وليد الكرتي- أيمن الحسونى وبديع أووك- إسماعيل الحداد - جباجبو.

الشوط الأول





جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الأهلى الذى ضغط مُبكراً واسفر الضغط عن هدف سجله محمد مجدى قفشة اذلى إستغل خطأ ساذج من مدافع الوداد واستخلص الكرة وسجل هدفاً للأحمر بعده نشط أداء الوداد كما حافظ الأهلى على خطورته.

حاول الفريق المغربى تشكيل خطورة على مرمى محمد الشناوى وسدد الحداد كرة قوية جاءت بجوار القائم.

بمرور الوقت نشط أداء الوداد واستحوذ على مجريات اللقاء شن لاعبيه أكثر من هجمة على مرمى الشناوى فى ظل عدم التفاهم بين أيمن أشرف وياسر إبراهيم الأمر الذى منح الفرصة للاعبى الوداد بتشكيل خطورة أكثر من مرة.

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ونال ديانج بطاقة صفراء للخشونة فى الدقيقة 20 وبعدها نال يحيى عطية الله لاعب الوداد بطاقة صفراء للخشونة أيضاً.

واصل الوداد سيطرته على اللقاء وسط تراجع الأهلى بدون مُبرر وأحتسب الحكم الزامبى سيكازوى ضربة للوداد بعدما قام محمد الشناوى بعرقلة لاعب الوداد وتم اللجوء لتقنية الفار التى تأكيد قرار الحكم لكن محمد الشناوى تألق وتصدى لركلة الجزاء التى سددها بديع أووك بعدما تصدى لها على مرتين فى الدقيقة 43، وبعدها نشط الأهلى لكن الشوط ينتهى بتقدم الأهلى بهدف نظيف.

الشوط الثاني





بدأ الأهلى الشوط الثانى بمشاركة حمدى فتحى بدلاً من ديانج وحاول صاحب الأرض العودة للمباراة وتسجيل هدف التعادل مع محاولات أهلاوية لتسجيل هدف ثانً.

وضغط الوداد بكل قوة ونال أيمن أشرف بطاقة صفراء للخشونة فى الدقيقة 57 وأهدر حسين الشحات فرصة تسجيل هدف ثان للأهلى بعدما أنفرد بمرمى حارس الوداد تماماً لكنه سددها بغرابة فى "جسد" الحارس.

عاد الأهلى بهجمة خطرة عن طريق أجاى الذى راوغ دفاع الوداد وسدد كرة ارتطمت بـ"يد" أحد لاعبى الدفاع ليحتسب الحكم الزامبى ضربة جزاء يُسجل منها على معلول هدف ثانى للأهلى فى الدقيقة الـ62.

وغادر مروان محسن وشارك جيرالدو وحاول الفريق المغربى العودة للمباراة بشكل واضح وشارك أحمد الشيخ فى الدقيقة 85 بدلاً من حسين الشحات ونال جيرالدو بطاقة صفراء للخشونة مع لاعب الوداد، وحاول الفريقين التسجيل فى الدقائق الأخيرة لكن دون جدوى لينتهى اللقاء بفوز هام للأهلى بثنائية نظيفة.