شكرا لقرائتكم حسام البدري: مصطفى محمد في حساباتي ويحتاج للتطوير ‏ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، أن مصطفى محمد ‏مهاجم فريق الكرة بنادي الزمالك لاعب جيد ومميز.‏

وأضاف البدري في تصريحات لمراسل قناة الزمالك:"مصطفى محمد لاعب ‏مميز ولكن مثلما قلت انه يحتاج فقط للتطوير".‏

وأوضح:"مصطفى يمتلك امكانيات مميزة وعليه استغلالها بشكل أكبر".‏

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وأنهى تصريحاته:"ليس معنى حديثي عن ضرورة تطوير اللاعب انه ‏خارج حساباتي، على النقيض مهاجم الزمالك ضمن حساباتي"‏

يحل نادي الزمالك المصري ضيفاً على نظيره المغربي الرجاء، يوم الأحد المقبل على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، وذلك في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

توقفت البطولة منذ مارس الماضي واستمر توقفها طويلاً بسبب جائحة كورونا وتعود لتستأنف منافساتها الشهر القادم، كان نادي الرجاء تأهل للدور نصف النهائي بعد فوزه على نادي مازيمبي الكونغولي بحصيلة أهداف ٢-١ حيث فاز المغربي في مباراة الذهاب بهدفين مقابل لا شيء، وفاز الكونغولي في مباراة العودة بهدف مقابل لاشيء، ويعتبر الفريق المغربي من الأندية القوية وفاز بالبطولة ثلاث مرات.